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Президент РФ не забыл приморца

31 августа 2012, 21:05
Указом президента РФ руководителю кавалеровского духового оркестра Юрию МОРОЗОВУ присвоено звание заслуженного работника культуры РФ.

ПРИМОРЬЕ, 30 августа, ZRPRESS. Указом президента РФ руководителю кавалеровского духового оркестра Юрию МОРОЗОВУ присвоено звание заслуженного работника культуры РФ.

Юрий Морозов – личность в Кавалерово широко известная. Человек очень творческий, увлекающийся, помимо музыки, разведением цветов, умеющий и любящий прекрасно готовить. В оркестре Морозова – около трех десятков музыкантов разного возраста. Это и дети, и взрослые, даже пенсионеры есть. Играют оркестранты на всех важных праздничных мероприятиях района, на свадьбах и похоронах. На приморском севере морозовский духовой оркестр – единственный.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

#Новости#Приморье#Культура
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