Президент РФ не забыл приморца

Юрий Морозов – личность в Кавалерово широко известная. Человек очень творческий, увлекающийся, помимо музыки, разведением цветов, умеющий и любящий прекрасно готовить. В оркестре Морозова – около трех десятков музыкантов разного возраста. Это и дети, и взрослые, даже пенсионеры есть. Играют оркестранты на всех важных праздничных мероприятиях района, на свадьбах и похоронах. На приморском севере морозовский духовой оркестр – единственный.