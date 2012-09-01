Художники Приморья подготовились к саммиту АТЭС

Художественная жизнь Владивостока и Приморья - явление особенное. Своеобразная природа, резкие переходы от обжитых мест к совершенно диким, от бесконечных таежных просторов - к столь же необъятным морским далям, непредсказуемая смена климатических условий, требующая от жителей постоянного напряжения, траты энергии на то, чтобы не только приспособиться, но и созидать, развивать край - все это является неисчерпаемым источником вдохновения для художников.