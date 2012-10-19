Александр Арсененко: Во Владивостоке нет никакой внятной программы развития искусства

- К сожалению, в Приморье возможностей показать свои работы людям становится все меньше. Закрываются выставки, галереи. Но художники писать не перестанут, а куда это все будет уходить – это уже не забота мастеров, а их печаль. Конечно, хотелось бы, чтобы работы нашли своих обладателей, своих зрителей, чтобы они где-то висели, пусть даже не в музеях, а в домах у людей. Но люди сейчас обеспокоены совсем другим, может быть потому, что нет оптимизма в достаточном количестве, поэтому люди пытаются создать себе подушку безопасности уже сегодня. Что уж греха таить, многие работают здесь, для того чтобы собрать свой капитал и уехать. Естественно, сюда вкладывать никто не будет. Тем более в такое не совсем понятное вложение, как приобретение произведений искусств. Хотя из века в век, это было очень удачное вложение капитала. Получится с приморским искусством то же, что и с французами, когда русские промышленники, вроде Морозовых, в свое время скупали работы Моне, Матисса. И получается, что французы сейчас приезжают в Россию, чтобы полюбоваться тем, что они в свое время не ценили.