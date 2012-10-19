БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" обыграл "Локомотив-Кубань"

ВЛАДИВОСТОК, 19 октября, ZRPRESS. "Спартак-Приморье" одержал свою первую, и довольно неожиданную, победу в сезоне 2012-2013. 17 октября в Краснодаре впервые в истории приморского клуба был повержен "Локомотив-Кубань" 64:78.
При этом до сих пор не ясно, будет ли приморский клуб претендовать на высокие места в чемпионате, так как лучшая команда России, скорее всего, будет определена по суммарным результатам Лиги ВТБ и собственно чемпионата России. А "Спартак-Приморье", как известно, в международном аналоге КХЛ не выступает. Поэтому игры с ним для российских клубов имеют скорее второстепенное значение.
"Спартак-Приморье": ГИЛЛЕНВОТЕ - 23 очка (17 подборов), ЭфФЕВБЕРХ - 18 (3 подбора, 3 передачи, 3 перехвата), ДЕЛЕЙНИ - 12 (5 подборов, 4 передачи, 1 блокшот), СУРОВЦЕВ - 8 (6 подборов, 1 передача, 3 перехвата), СЫРОВАТКО - 4 (3 подбора), НЕСТЕРОВ - 4 (2 подбора, 2 перехвата), ЗАБЕЛИН - 3 (2 подбора), СОЛОВЬЕВ - 3 (4 подбора, 1 передача, 1 блокшот), ГОЛЯХОВ - 3 (1 подбор).
Гостевая победа была одержана в первую очередь благодаря успешной игре трио американцев "Спартака-Приморье". Плюс наконец-то начал демонстрировать свой уровень Алексей Суровцев и подоспел восстановившийся после травмы Илья Сыроватко.
Матч начался со счета 2:8 в пользу приморцев. Как сообщает официальный сайт "Спартака-Приморье", наши игроки неплохо справлялись и с личной защитой, и находили противодействие "зоне" хозяев. За счет этого и отличной игре на своем щите спартаковцы добились максимальной разницы в счете +20. За весь матч хозяева выиграли лишь один, третий, период- 18:10. Но в четвертой четверти все встало на свои места.
Главный тренер "Локомотива-Кубань" Евгений ПАШУТИН после матча посетовал на проблемы с российскими игроками. Напомним, в Лиге ВТБ российские клубы не сдерживаются лимитом на легионеров.
"Некоторые игроки просто не выполнили установку, в частности, два российских игрока. Это Максим ШЕЛЕКЕТО и Никита ШАБАЛКИН. Ты должен быть на площадке не потому, что ты русский, а должен заслужить это место. Мы плохо сыграли в защите плюс не забивали с открытых бросков, из-под кольца. Единственный, кто сегодня стабильно забивал, это Симас Ясайтис. Не совсем пошла игра у нашего разыгрывающего Мантаса Калниетиса. Вообще не получалось сегодня играть в классический баскетбол, показали не мужскую игру, особенно в первой четверти. Будем работать, видимо, придется менять стиль нашей игры", - сказал Пашутин.
Наставник "Спартака-Приморье" Гундарс ВЕТРА (на фото) наоборот раздавал комплименты своим игрокам.
"Я очень доволен той интенсивностью и самоотдачей, с которой играла команда. Если будем продолжать играть в таком режиме, я думаю, что это будет не последняя победа. И если игроки будут показывать такую игру: и индивидуальную, и командную, то мы будем прогрессировать. Интенсивность и выполнение плана на игру, - вот это главные причины, почему нам удалось сегодня выиграть. Все игроки, кто выходил на площадку, играли с большой самоотдачей, и каждый внес важную лепту в победу. Мы агрессивно защищались. Защищались так, как хотели, что создало немало проблем для "Локомотива". В нападении играли более агрессивно и умнее, чем в предыдущих матчах", - отметил Ветра.
Следующий матч "Спартак-Приморье" проведет в Люберцах. 24 октября соперником нашей команды будет подмосковный "Триумф". Отметим, что в межсезонье в "Триумф" перебрался центровой "Спартака-Приморье" Cергей КАРАУЛОВ.
Олег КЛИМЕНКО.
Фото www.spartakbasket.ru