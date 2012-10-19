БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" обыграл "Локомотив-Кубань"

"Я очень доволен той интенсивностью и самоотдачей, с которой играла команда. Если будем продолжать играть в таком режиме, я думаю, что это будет не последняя победа. И если игроки будут показывать такую игру: и индивидуальную, и командную, то мы будем прогрессировать. Интенсивность и выполнение плана на игру, - вот это главные причины, почему нам удалось сегодня выиграть. Все игроки, кто выходил на площадку, играли с большой самоотдачей, и каждый внес важную лепту в победу. Мы агрессивно защищались. Защищались так, как хотели, что создало немало проблем для "Локомотива". В нападении играли более агрессивно и умнее, чем в предыдущих матчах", - отметил Ветра.