Художник Вениамин Гончаренко: Что с нами будет?

В детстве маленький Веня мечтал стать летчиком, как отец. В три года у него появились карандаши, и он, как умел, рисовал самолеты и папу за штурвалом. В пять лет отец принес ему масляные краски («До сих пор помню этот волнующий запах!» - говорит Вениамин Алексеевич), и любимыми персонажами его рисунков стали герои киноленты о Чапаеве. А когда ему исполнилось 12, началась война, тут же ставшая главной темой его сюжетов. Его никто не учил живописи, он писал по наитию и со временем точно определился с выбором профессии. С первой попытки талантливый самоучка поступил в одесское художественное училище, а затем и в ленинградский институт имени Репина (позже - Всероссийскую Академию художеств). Учиться было тяжело, но, тем не менее, он стал сталинским стипендиатом. Каждый день ложился спать с предвкушением завтрашнего дня и писал, писал, писал - «запоем», не замечая ничего вокруг. Только живопись была для него настоящей жизнью, все остальное - всего лишь фоном.