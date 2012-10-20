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На Камчатке танцевальный марафон длился 16 часов

20 октября 2012, 15:42
Танцевальный марафон, завершивший на Камчатке осенний обрядовый праздник "Алхалалай" и продолжавшийся 16 часов 20 минут, побил рекорд прошлого года.

II открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки - ключевое событие праздника - прошел в формате танцевального марафона. 23 сентября на старт вышли 29 пар, среди которых были гости из Эвенкии, Алтая, Дальнего Востока и даже из Норвегии. Самой младшей участнице марафона было всего 8 лет. К утру следующего дня в танцевальном кругу возле большого костра осталось четыре камчатских пары. Победители - Анжелика ЛАБУТЬ и Василий ГОЕВ - получили главный губернаторский приз - 100 тысяч рублей.

Также в рамках праздника прошли конкурсы на лучшую хозяйку, лучшее приготовление ительменского национального блюда и лучшего обработчика лосося. Большой интерес вызвала выставка изделий из рыбьей кожи.

По сообщениям информагентств.

#Новости#Дальний Восток#Культура
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