На Камчатке танцевальный марафон длился 16 часов

II открытый чемпионат России по танцам коренных народов Камчатки - ключевое событие праздника - прошел в формате танцевального марафона. 23 сентября на старт вышли 29 пар, среди которых были гости из Эвенкии, Алтая, Дальнего Востока и даже из Норвегии. Самой младшей участнице марафона было всего 8 лет. К утру следующего дня в танцевальном кругу возле большого костра осталось четыре камчатских пары. Победители - Анжелика ЛАБУТЬ и Василий ГОЕВ - получили главный губернаторский приз - 100 тысяч рублей.