В Благовещенске Пьер Ришар раскрасил "Амурскую осень"

И, наконец, свершилось - знаменитый француз представил благовещенцам самый свежий фильм со своим участием «Что, если бы мы жили вместе». Потом он охотно общался с залом. Собравшихся интересовали самые разные аспекты жизни звездного гостя: сколько ему лет, в чем секрет его молодости и даже - танцует ли он бразильские танцы. На этот вопрос мсье Ришар, который женат на бразильянке, исполнил несколько па из румбы. Очаровал всех. «Я думал, что выйду на сцену минут на 10, а задержался на час, и мне это доставило удовольствие!» - признался он потом журналистам. А на следующий день он принял участие в церемонии закрытия, где рассказ о его российских впечатлениях превратился в отдельный концертный номер, заставивший зал хохотать до слез.