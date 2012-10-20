В Благовещенске Пьер Ришар раскрасил "Амурскую осень"

И, наконец, свершилось - знаменитый француз представил благовещенцам самый свежий фильм со своим участием «Что, если бы мы жили вместе». Потом он охотно общался с залом. Собравшихся интересовали самые разные аспекты жизни звездного гостя: сколько ему лет, в чем секрет его молодости и даже - танцует ли он бразильские танцы. На этот вопрос мсье Ришар, который женат на бразильянке, исполнил несколько па из румбы. Очаровал всех. «Я думал, что выйду на сцену минут на 10, а задержался на час, и мне это доставило удовольствие!» - признался он потом журналистам. А на следующий день он принял участие в церемонии закрытия, где рассказ о его российских впечатлениях превратился в отдельный концертный номер, заставивший зал хохотать до слез.
На «Амурской осени», которая в десятый раз привезла в Приамурье артистов, было представлено 12 конкурсных фильмов и 14 антрепризных спектаклей. Кстати, это единственный в России фестиваль, где есть конкурс антреприз. В этом году жюри театрального конкурса возглавила народная артистка Людмила ЧУРСИНА, а председателем киножюри стал режиссер Владимир ГРАММАТИКОВ. Лучшим спектаклем была признана «Утиная охота» с Владимиром ЕПИФАНЦЕВЫМ, Ольгой ЛОМОНОСОВОЙ, Сергеем ФРОЛОВЫМ и Надеждой МИХАЛКОВОЙ. Гран-при имени Валерия ПРИЕМЫХОВА был присужден дебютному фильму «Дочь» режиссеров Александра КАСАТКИНА и Натальи НАЗАРОВОЙ.
В этом году программа конкурсных спектаклей «Амурской осени» была разнообразной и звездной - быстрее всего билеты разошлись на мюзикл «Мата Хари: любовь и шпионаж» с участием Ларисы ДОЛИНОЙ и Дмитрия ХАРАТЬЯНА. Кстати, Харатьян был удостоен приза за лучшую мужскую роль. В разных спектаклях блеснули также Гоша КУЦЕНКО, Ирина АПЕКСИМОВА, Александр ПАШУТИН, Мария ГОЛУБКИНА, Олег ФОМИН и многие, многие другие. Валерия ЛАНСКАЯ представила собственный проект, где выступила как продюсер и актриса в главной роли, - спектакль «Спасенная любовь» по «Воскресению» Льва ТОЛСТОГО, за что была удостоена приза за продюсерский дебют и трех унций золота от генерального спонсора фестиваля ГК «Петропавловск».
На кинопоказах наибольшее впечатление на зрителей произвел фильм «Я буду рядом» режиссера Павла РУМИНОВА, москвича, родившегося во Владивостоке. Приз за лучшую женскую роль получила Мария ШАЛАЕВА, сыгравшая в этом фильме онкобольную маму, ищущую приемных родителей для сына. Всего победители в разных номинациях увезли из Благовещенска около 30 золотых журавликов - главных наград фестиваля.
Внеконкурсная программа тоже была насыщенной: Автандил МАХАРАДЗЕ, сыгравший главную роль в фильме «Покаяние», провел творческий вечер в честь 25-летия фильма. И еще одно 25-летие - уже фильма «Холодное лето 1953 года» - было отмечено встречей с дочерью исполнителя одной из главных ролей Еленой ПАПАНОВОЙ.
Юлия КЛИМЫЧЕВА, журнал "Дальневосточный капитал".