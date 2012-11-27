Баскетбол: "Спартак-Приморье" уступил на выезде "Химкам"

"Спартак-Приморье" (Приморский край) не смог повторить прошлогодний триумф в Химках, уступив участнику Евролиги 95:70 (13:18, 26:10, 23:20, 33:22). После пяти матчей в чемпионате России на счету нашей команды 2 победы и 3 поражения.
"Спартак-Приморье": ЭФЕВБЕРХ - 21 (4 подбора), ДЕЛЕЙНИ - 19 (4 передачи, 5 подборов), СУРОВЦЕВ - 10 (2 передачи, 2 перехвата, 6 подборов), ЗАБЕДИН - 10 (4 подбора), ГИЛЛЕНВОТЕ - 7 (9 подборов). "Химки": ФРИДЗОН (17), РИВЕРС (16 + 6 подборов), ВЯЛЬЦЕВ (14).
Легко и непринужденно "Химки" сделали приличный задел в 7 очков, не дав спартаковцам никаких шансов на протяжении стартовых трех минут. Но ответный рывок все-таки последовал - "Спартак" ответил теми же семью очками, после чего тренер хозяев Римас КУРТИНАЙТИС был вынужден взять первый тайм-аут,. Цифры на табло менялись, но оторваться в счете командам не удавалось - 9:9, 11:11. Пока Майкл Эфевберх не взял игру на себя (5 очков плюс подбор), и "Спартак-Приморье" вышел вперед - 11:16. Лончар с линии штрафных сократил разницу в счете, но Пол Делейни в силовом проходе на последней секунде ее восстановил. "+5" - после первой четверти.
В начале второй четверти за дело взялся "хозяин" Сергей МОНЯ, его дежурная "треха" отставание сократила, а Зоран ПЛАНИНИЧ следом счет сравнял. Красно-белые смогли навязать борьбу, играли раскованно и агрессивно, но практически все было завязано на индивидуальном мастерстве американского трио Гилленвотэ - Эфевберх - Делэйни. Воспользовавшись замешательством соперника, "Химки" предприняли рывок.
Как сообщает сайт красно-белых, два броска из-за дуги могли бы помочь приморцам сохранить интригу, но сначала промазал Алексей ГОЛЯХОВ, а затем Трой Гилленвоте. Зато эти ошибки позволили набрать легкие очки в быстром нападении "Химкам". 36:28 - к этому моменту максимальное преимущество хозяев.
В третьей десятиминутке для приморцев, казалось, все складывалось неплохо, но Виталий Фридзон, не промахивающийся из-за дуги вновь заставил Ветру встряхнуть свою команду. Приморцы взвинтили темп, и "Химки" сбились на фолы. Отчасти это результат принесло, но против Фридзона, вновь сделавшего разницу в счете двузначной - 60:48, управы не нашлось.
В заключительном периоде "Химки", сделавшие ставку на дальние броски, и вовсе лишили приморцев шансов на победу. 5 попыток из 5 в исполнении Фридзона, Вяльцева, Мони и Риверса оказались точными, и это не считая попаданий с заступом. С такой реализацией против команды Евролиги рассчитывать на положительный исход не было бессмысленно. 95:70 - победа подмосковной команды. Римас Куртинайтис, главный тренер БК "Химки":
- Я рад победе. Мы были сильнее, никаких сюрпризов не случилось. Также я рад, что сегодня все игроки получили время на площадке. В Евролиге у нас большая нагрузка, у нас постоянно задействованы семь-восемь человек, и в матче с "Приморьем" удалось задействовать тех, кто больше сидит на скамейке. Наш соперник нормально боролся вплоть до третьей четверти, и мы не позволили ему приблизиться на расстояние в 10 очков или меньше. Я доволен своей командой. Гундарс Ветра, главный тренер БК "Спартак-Приморье":
- Начали хорошо, дисциплинированно, придерживались организованной игры, но затем немного посыпались. Могли более достойно провести вторую половину встречи, если бы придерживались того плана, который работал в первой четверти. После перерыва "Химки" выглядели здорово, попали много открытых бросков, а мы не успевали за соперником. Было бы глупо жаловаться на разницу во времени и дальний перелет, ситуация такая, какая она есть и мы должны к ней адаптироваться
Следующую игру "Спартак-Приморье" проведет на площадке владивостокского спорткомплекса "Олимпиец". 19 декабря приморцы будут принимать петербургский "Спартак".
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог". Фото БК "Химки".