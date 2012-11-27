Баскетбол: "Спартак-Приморье" уступил на выезде "Химкам"

- Я рад победе. Мы были сильнее, никаких сюрпризов не случилось. Также я рад, что сегодня все игроки получили время на площадке. В Евролиге у нас большая нагрузка, у нас постоянно задействованы семь-восемь человек, и в матче с "Приморьем" удалось задействовать тех, кто больше сидит на скамейке. Наш соперник нормально боролся вплоть до третьей четверти, и мы не позволили ему приблизиться на расстояние в 10 очков или меньше. Я доволен своей командой. Гундарс Ветра, главный тренер БК "Спартак-Приморье":