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"Благодать большого снега"

27 ноября 2012, 20:17
Первый международный поэтический фестиваль с таким названием открылся в Якутске, собрав поэтов, прозаиков, переводчиков из Польши, Монголии Бурятии, Москвы и Казахстана.

Первый международный поэтический фестиваль с таким названием открылся в Якутске, собрав поэтов, прозаиков, переводчиков из Польши, Монголии Бурятии, Москвы и Казахстана.

«Поэзия не может жить в замкнутом пространстве, она должна иметь широкие просторы, а для этого ей нужно непосредственное общение. Только в живом общении поэтов возникает та искра, из которой затем появляются новые стихи, переводы, издания», - обозначила основную цель и идею фестиваля народная поэтесса Наталья ХАРЛАМПЬЕВА. И эта мысль впоследствии не раз была сказана ее коллегами - поэтами, прозаиками, литераторами, приехавшими в Якутию. «Если мы сможем учиться друг у друга, мы будем лучше друг друга понимать, а это сегодня самое главное», - выразил уверенность поэт и издатель из Варшавы Александр НАВРОЦКИЙ.

К слову, сама природа пошла навстречу участникам фестиваля, одарив гостей настоящим пушистым снегом и настроив на особенный лад.

«Дальневосточный капитал». По сообщениям информагентств: «ЯСИА», «Восток-Медиа», «КамСити».

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