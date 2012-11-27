Послесловие к шокирующему избиению школьницы во Владивостоке: кто их должен остановить?

Примерно 8 человек из нашего класса так или иначе готовятся в места не столь отдаленные. Несколько детей уже стоят на учете за воровство, другие размещают на своих страницах фото под названием «Привет педофилу» и усиленно - лет с 12 - смолят «цигарку» у стен школы, кто-то хамит без стеснения учителям, пропускает занятия, ночует в коллекторах. Я даже умалчиваю о площадной брани, которая в чести у одноклассников моей дочери. Как-то раз, чтобы от нее отстали с издевательствами, и ей пришлось употребить крепкое словцо. И знаете, стали уважать. Наконец-то ты теперь в наших рядах, говорят. У нас в семье такие выражения не приняты. Тем с большим волнением мы воспринимаем такой способ признания. Но повинюсь, долго боролись с тем, чтобы дочь перестали обзывать, портить вещи, надсмехаться. Разговоры с учителем ничего не дали. «Сейчас такие жестокие дети, - был ответ, - слабых давят». Я ежедневно получала от ребенка звонки и СМС с просьбой перевести ее в другой класс или школу. Мы были непреклонны – там будет то же самое, если ты не научишься постоять за себя. Мы убеждали применить силу, чего-чего, а у без пяти минут кандидата в мастера спорта этого добра с избытком. «Как же, драться нельзя», - парировала она. В итоге массированные издевательства прекратились после того, как моя дочь нечаянно уронила пару человек вместе с партой и так же нечаянно выкрутила палец одному нападавшему. И перестала пропускать все издевательства мимо ушей. Прошу прощения, перестала быть «овцой на заклание». И… основательно подтянула учебу. А за это тоже уважают: можно попросить списать.