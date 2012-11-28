Чемпион мира – студент ДВФУ

ПРИМОРЬЕ, 28 ноября, ZRPRESS. 6 октября в Омске прошел чемпионат России по панкратиону. На ковер вышли около 400 спортсменов из Челябинска, Новосибирска, Братска, Читы, Красноярска, Тюмени и еще десятка других городов. Соревнования проходили в 43-х весовых категориях и в четырех возрастных группах: 14-15, 16-17, 18-20 и старше 20 лет, сообщает пресс-служба ДВФУ.
В чемпионате принял участие студент ДВФУ, Гегам Манавазян, выпускник Лесозаводской школы единоборств, спортсмен приморской федерации кудо. Он выступал в возрастной группе мужчин 18-20 лет, в весовой категории до 65 кг. Нашему бойцу пришлось провести четыре поединка. Первый бой Гегам выиграл нокаутом. Второго и третьего противника он одолел с помощью болевых приемов. Финальный бой был самый трудный. Но решение судей было единогласным – Гегам Манавазян чемпион России по панкратиону! По итогам соревнований была сформирована сборная команда России, которая приняла участие в чемпионате мира по панкратиону в Лаконии (Греция) с 16 по 18 ноября, где Гегам стал Чемпионом Мира в двух версиях(agon;ful-agon).
Панкратион – возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Слово «панкратион» (др.-греч. πᾶν «всё»; κράτος «сила, мощь») происходит от названия боевого искусства, впервые включенного в программу Олимпийских игр. Являясь самым оригинальным и самым трудным состязанием древних игр, панкратион сочетал в себе приемы борьбы в стойке и партере, подсечки и болевые приемы, удушающие захваты. Разрешалось наносить удары руками, локтями, коленями, ногами и головой. Можно было добивать лежащего соперника и, в то же время, повергнутый на площадку противник имел право, защищаясь выполнять удары даже лежа. Сегодня панкратион переживает вторую молодость. Возрождаемый вид борьбы безопаснее своего древнего предшественника. Поединки в нем проводятся с ограниченим времени, с использованием легких, удобных и надежных защитных приспособлений, в значительной степени снижающих травматизм Современный панкратион отличается от своего древнего предшественника формой проведения поединков, но суть этого единоборства с древних времён по наши дни осталось неизменной. Это – стремление к завершению поединка чистой победой с помощью удара, болевого приёма или удушающего захвата.
Фото с сайта ДВФУ.