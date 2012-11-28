Чемпион мира – студент ДВФУ

Панкратион – возрождённый древний олимпийский вид единоборства. Слово «панкратион» (др.-греч. πᾶν «всё»; κράτος «сила, мощь») происходит от названия боевого искусства, впервые включенного в программу Олимпийских игр. Являясь самым оригинальным и самым трудным состязанием древних игр, панкратион сочетал в себе приемы борьбы в стойке и партере, подсечки и болевые приемы, удушающие захваты. Разрешалось наносить удары руками, локтями, коленями, ногами и головой. Можно было добивать лежащего соперника и, в то же время, повергнутый на площадку противник имел право, защищаясь выполнять удары даже лежа. Сегодня панкратион переживает вторую молодость. Возрождаемый вид борьбы безопаснее своего древнего предшественника. Поединки в нем проводятся с ограниченим времени, с использованием легких, удобных и надежных защитных приспособлений, в значительной степени снижающих травматизм Современный панкратион отличается от своего древнего предшественника формой проведения поединков, но суть этого единоборства с древних времён по наши дни осталось неизменной. Это – стремление к завершению поединка чистой победой с помощью удара, болевого приёма или удушающего захвата.