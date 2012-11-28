Владивостокский ФК "Луч-Энергия": без бюджета и в долгах

Перед ФК «Луч-Энергия» правлением клуба поставлена задача завоевать путевку в ФНЛ по итогам сезона 2012/2013. Вместе с тем вопрос о финансировании клуба в следующем году до сих пор не решен, поскольку новое соглашение с главным спонсором клуба в лице ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) до сих пор не подписано.
Напомним, что энергетики начали спонсировать футбол с легкой руки бывшего губернатора Сергея ДАРЬКИНА. В обмен на деньги спонсорам гарантировалась лояльность властей в вопросе тарифообразования. Кроме того, в довесок в названии клуба к «Лучу» добавилось слово «Энергия».
Проблемы с энергоресурсами начались после ухода губернатора. Частично сокращение спонсорского пакета оправдывается понижением класса турнира («Луч-Энергия» опустился во второй дивизион) и натужной игрой команды, несмотря на то, что она укомплектована достаточно опытными и квалифицированными игроками. По сведениям «ЗР», энергетики недовольны результатами «Луча-Энергии», несмотря на то, что к промежуточному финишу наш клуб пришел во главе турнирной таблицы. Но это больше видимая сторона айсберга. На самом деле, и об этом уже сообщал «ЗР», сокращение средств, выделяемых на социальные проекты, в том числе и на футбол, в энергетике неизбежно. Поэтому новой администрации Приморья, которая на словах ратует за возвращение «Луча-Энергии» в первый дивизион, нужно искать новых спонсоров. Прежде всего среди федеральных компаний. А вот пример с республикой Северная Осетия, где, не мудрствуя лукаво, привлекли к содержанию ФК «Алания» компанию «РусГидро», в расчет брать не стоит. Ибо «РусГидро» является основным акционером ОАО «РАО ЭС Востока», которое в свою очередь контролирует ОАО «ДЭК».
Итак, что мы имеем на настоящий момент. Как сообщает пресс-служба ФК «Луч-Энергия», ДЭК еще не полностью рассчитался с клубом по действующему спонсорскому соглашению, что привело к возникновению у клуба долгов по зарплате и премиальным перед игроками и тренерами. Причем не только за текущий сезон, но и за предыдущий - 2011-2012 годов. Некоторые бывшие футболисты уже пожаловались на «Луч-Энергию» в Палату по разрешению споров РФС, и, если в ближайшее время клуб перед ними не рассчитается, его ждут весьма серьезные санкции: от штрафа и запрета на регистрацию новых игроков до снятия с команды 6 очков. По сведениям «ЗР», палата уже приняла сторону Георгия БАЗАЕВА и обязала клуб полностью рассчитаться с игроком, во время своего второго пришествия во Владивосток не показавшим и малую толику того, что от него ждали на поле.
Также на заседании правления клуба был заслушан доклад главного тренера «Луча-Энергии» Константина ЕМЕЛЬЯНОВА о выступлении команды в первом и втором кругах в зоне «Восток», а также о планах подготовки к решающей весенней стадии турнира. Выступление команды на осенней стадии было признано «удовлетворительным» (лейтмотив - «первое место - это хорошо, но отрыв от ближайших преследователей мог быть и больше»), а вот вопрос о подготовке к стартующему 22 апреля третьему кругу, приобретении новых игроков в зимнее трансферное окно остался по сути открытым. И если в ближайшее время он не решится, то выполнить поставленную на сезон задачу «Лучу-Энергии» будет крайне сложно. Отметим, что для выступления в турнире ФНЛ московскому «Торпедо» требуется 230-240 млн рублей. Дальневосточникам приходится «набрасывать» сверху за счет увеличения доли расходов по авиаперелетам и «региональной надбавки» приглашаемым игрокам, которые, узнав о предложении из Владивостока, требуют, как правило, дополнительные 25-30% к сумме контракта.
Олег КЛИМЕНКО, "Золотой Рог".