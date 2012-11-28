Владивостокский ФК "Луч-Энергия": без бюджета и в долгах

Итак, что мы имеем на настоящий момент. Как сообщает пресс-служба ФК «Луч-Энергия», ДЭК еще не полностью рассчитался с клубом по действующему спонсорскому соглашению, что привело к возникновению у клуба долгов по зарплате и премиальным перед игроками и тренерами. Причем не только за текущий сезон, но и за предыдущий - 2011-2012 годов. Некоторые бывшие футболисты уже пожаловались на «Луч-Энергию» в Палату по разрешению споров РФС, и, если в ближайшее время клуб перед ними не рассчитается, его ждут весьма серьезные санкции: от штрафа и запрета на регистрацию новых игроков до снятия с команды 6 очков. По сведениям «ЗР», палата уже приняла сторону Георгия БАЗАЕВА и обязала клуб полностью рассчитаться с игроком, во время своего второго пришествия во Владивосток не показавшим и малую толику того, что от него ждали на поле.