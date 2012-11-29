zr.media
ГлавноеВсе новости

БК "Спартак-Приморье": Дорога в "Финал четырех" Кубка России лежит через Волгу

29 ноября 2012, 13:52
Соперником БК "Спартак-Приморье" по четвертьфиналу Кубка России как и год назад стал БК "Нижний Новгород", дважды обыгравший представителя Суперлиги череповецкую "Северсталь".

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Соперником "Спартака-Приморье" по четвертьфиналу Кубка России как и год назад стал БК "Нижний Новгород", дважды обыгравший представителя Суперлиги череповецкую "Северсталь".

Таким образом, опрделились все пары 1/4 финала Кубка России:

"Спартак-Приморье" (Приморский край) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород);

"Красные Крылья" (Самара) - "Рязань" (Рязань);

"Спартак" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург);

"Енисей" (Красноярск) - "Университет-Югра" (Сургут).

Даты проведения матчей 1/4 финала Кубка России будут определены позже. Для выявления победителя на этой стадии потребуется также два матча.

Напомним, что в сезоне 2011/12 на пути в "Финал четырех" "Спартаку-Приморье" также противостоял "Нижний Новгород". Одержав победы в двух матчах четвертьфинальной серии (80:73 и 77:74), "Спартак-Приморье" впервые в своей истории вышел в полуфинал и завоевал в итоге серебряные медали Кубка России.

В настоящее время в составе "Нижнего Новгорода" выступает один из ключевых игроков "Спартака-Приморье" прошлого созыва Евгений БАБУРИН. В последнем матче против "Северстали", завершившемся победой "Нижнего Новгорода" 101:57, Женя набрал 16 очков.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".

Фото www.spartakbasket.ru

#Новости#Приморье#Спорт
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56