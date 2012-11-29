БК "Спартак-Приморье": Дорога в "Финал четырех" Кубка России лежит через Волгу

Напомним, что в сезоне 2011/12 на пути в "Финал четырех" "Спартаку-Приморье" также противостоял "Нижний Новгород". Одержав победы в двух матчах четвертьфинальной серии (80:73 и 77:74), "Спартак-Приморье" впервые в своей истории вышел в полуфинал и завоевал в итоге серебряные медали Кубка России.