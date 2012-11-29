БК "Спартак-Приморье": Дорога в "Финал четырех" Кубка России лежит через Волгу

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. Соперником "Спартака-Приморье" по четвертьфиналу Кубка России как и год назад стал БК "Нижний Новгород", дважды обыгравший представителя Суперлиги череповецкую "Северсталь".
Таким образом, опрделились все пары 1/4 финала Кубка России:
"Спартак-Приморье" (Приморский край) - "Нижний Новгород" (Нижний Новгород);
"Красные Крылья" (Самара) - "Рязань" (Рязань);
"Спартак" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург);
"Енисей" (Красноярск) - "Университет-Югра" (Сургут).
Даты проведения матчей 1/4 финала Кубка России будут определены позже. Для выявления победителя на этой стадии потребуется также два матча.
Напомним, что в сезоне 2011/12 на пути в "Финал четырех" "Спартаку-Приморье" также противостоял "Нижний Новгород". Одержав победы в двух матчах четвертьфинальной серии (80:73 и 77:74), "Спартак-Приморье" впервые в своей истории вышел в полуфинал и завоевал в итоге серебряные медали Кубка России.
В настоящее время в составе "Нижнего Новгорода" выступает один из ключевых игроков "Спартака-Приморье" прошлого созыва Евгений БАБУРИН. В последнем матче против "Северстали", завершившемся победой "Нижнего Новгорода" 101:57, Женя набрал 16 очков.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог".
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