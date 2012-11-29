Лучшие спортсмены и тренера Владивостока получат стипендии

За высокие достижения в области физической культуры и спорта владивостокским спортсменам и тренерам будет выплачена стипендия в размере 39 527 рублей, с учетом вычета подоходного налога. Напомним, что данные премии выплачиваются в рамках реализации программы «Спортивный Владивосток» на 2009 – 2013 годы. Впервые такие стипендии были учреждены администрацией города Владивостока в 2010 году, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.