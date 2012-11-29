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Лучшие спортсмены и тренера Владивостока получат стипендии

29 ноября 2012, 10:40
В число будущих обладателей стипендии вошли спортсмены и тренеры по женскому самбо, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, легкой атлетике, конному спорту, тяжелой атлетике, кикбоксингу и кудо.

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. В минувший вторник, 27 ноября, в администрации города Владивостока состоялось заседание комиссии по назначению стипендий одаренным спортсменам и тренерам Владивостока. В состав комиссии вошли заместитель главы города Наталья Мальцева, представители администрации и спортивных федераций города.

На прошедшем заседании из 84 претендентов были выбраны 30 кандидатов. В число будущих обладателей стипендии вошли спортсмены и тренеры по женскому самбо, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, легкой атлетике, конному спорту, тяжелой атлетике, кикбоксингу и кудо.

За высокие достижения в области физической культуры и спорта владивостокским спортсменам и тренерам будет выплачена стипендия в размере 39 527 рублей, с учетом вычета подоходного налога. Напомним, что данные премии выплачиваются в рамках реализации программы «Спортивный Владивосток» на 2009 – 2013 годы. Впервые такие стипендии были учреждены администрацией города Владивостока в 2010 году, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

«Преимущество при назначении стипендии отдавалось победителям и призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, кубков мира и Европы, первенств мира, Европы и Азии, российских и региональных соревнований», - отметил начальник управления информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения администрации Владивостока Алексей Соловьёв.

Торжественная церемония вручения стипендий запланирована на 25 декабря. О месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.

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