Лучшие спортсмены и тренера Владивостока получат стипендии

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноября, ZRPRESS. В минувший вторник, 27 ноября, в администрации города Владивостока состоялось заседание комиссии по назначению стипендий одаренным спортсменам и тренерам Владивостока. В состав комиссии вошли заместитель главы города Наталья Мальцева, представители администрации и спортивных федераций города.
На прошедшем заседании из 84 претендентов были выбраны 30 кандидатов. В число будущих обладателей стипендии вошли спортсмены и тренеры по женскому самбо, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, легкой атлетике, конному спорту, тяжелой атлетике, кикбоксингу и кудо.
За высокие достижения в области физической культуры и спорта владивостокским спортсменам и тренерам будет выплачена стипендия в размере 39 527 рублей, с учетом вычета подоходного налога. Напомним, что данные премии выплачиваются в рамках реализации программы «Спортивный Владивосток» на 2009 – 2013 годы. Впервые такие стипендии были учреждены администрацией города Владивостока в 2010 году, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
«Преимущество при назначении стипендии отдавалось победителям и призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, кубков мира и Европы, первенств мира, Европы и Азии, российских и региональных соревнований», - отметил начальник управления информационно-методической работы в сфере нравственного и физического развития населения администрации Владивостока Алексей Соловьёв.
Торжественная церемония вручения стипендий запланирована на 25 декабря. О месте проведения мероприятия будет сообщено дополнительно.