БАСКЕТБОЛ: Приморский "Спартак" уступил питерскому по делу

- Мы приехали во Владивосток, чтобы победить. Эта игра имела очень большое значение. Из-за нехватки времени на подготовку, не все схемы нам удалось реализовать, но мы подстроились под ход игры и одержали победу. Я очень рад этой победе, так как она позволяет нам рассчитывать на улучшение положения в турнирной таблице чемпионата России ПБЛ. Считаю, что командная защита - это тот компонент, который позволил нам одержать победу в этой игре. Мы знали, что в "Спартаке-Приморье" есть три иностранца, которые любят играть достаточно эгоистично, не отдают пасы, поэтому для нас было важно организовать командную защиту, в которой бы участвовали все пять игроков на площадке. Концовку мы прошли достаточно легко, но эта победа не была для нас простой, как это могло показаться со стороны.