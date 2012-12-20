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Крупнейшая Приморская страховая компания "Защита-Находка" завершает свою деятельность

20 декабря 2012, 17:10
Из 60 человек сотрудников "Защиты-Находка" "Компаньон" берет в штат 25, из них 14 — во Владивостоке.

Старейшая и крупнейшая Приморская страховая компания «Защита-Находка», как уже сообщал «ЗР», завершает свою деятельность. Ее акционеры сейчас стоят перед выбором стратегии работы на страховом рынке. О том, что ожидает клиентов и работников компании, корреспонденту «ЗР» рассказал генеральный директор компании «Защита-Находка» Андрей БАСЛЫК.

- «Защита-Находка» вела переговоры с самарской компанией «Компаньон». Каков результат?

— Два года назад «Компаньон» проявлял интерес к приобретению нашей компании. Поэтому когда появились проблемы и наши акционеры решили расстаться со страховым бизнесом, они предложили «Защиту-Находка» «Компаньону». Однако договор они так и не подписали.

Но у «Защиты-Находка» есть профессиональный коллектив и наработанная клиентская база, а у «Компаньона» есть интерес к нашему региону. Поэтому с согласия акционеров «Защиты-Находка» руководство компании обратилось к «Компаньону» с предложением о переходе сетью вместе с агентами и клиентской базой. Ведь для того, чтобы раскрутить филиал с нуля, требуется два года. Причем без уверенности в его успехе.

— Удалось заключить соглашение?

— В целом, да. Договорились, что на первом этапе мы станем отделениями «Компаньона» во Владивостоке, Находке и Хабаровске. Так проще юридически и позволит нам быстрее приступить к работе. В ближайшие дни станем отделением, начнем оформлять страховые полисы на «Компаньона» и запустим процедуру регистрации в налоговых органах.

Но через несколько месяцев будет создан Дальневосточный филиал «Компаньона», который объединит все наши отделения.

Впрочем, переговоры с самарцами еще продолжаются. Осталось решить еще один вопрос. Правда, весьма важный — о переводе добровольного портфеля. Мы хотим снять эту нагрузку с «Защиты-Находка». Я бы даже сказал, что по этому вопросу мы договариваемся, но нужно определиться с технологией перевода.

— Весь коллектив «Защита-Находка» сетью переходит в «Компаньон»?

— Нет. Из 60 человек «Компаньон» берет в штат 25 сотрудников, из них 14 — во Владивостоке, 7 — в Находке и 3 — в Хабаровске. Кроме того, агенты переходят в полном составе. Все, кто пожелает. С переоформлением в филиал штат, полагаю, будет расширен, и мы думаем брать, конечно, в первую очередь тех, кто работал в «Защите-Находка».

— В коллективе давно ходят упорные слухи, что вы написали заявление и оставляете свою должность. Насколько я понимаю это не так, и вы переходите на работу в «Компаньон»?

— Да, такая договоренность есть.

— Зарплата у коллектива на новом месте останется прежней?

— Постараемся сохранить примерно на прежнем уровне.

— А что будет с «Защитой-Находка»?

— Она останется еще, как минимум, на полтора года как юридическое лицо, чтобы закрыть все обязательства.

— То есть клиенты, которым уже полагается выплата из средств «Защита-Находка» по ОСАГО, должны ждать денег от нее?

— Именно так. Правда, сейчас выплаты остановлены из-за финансовых проблем. Но у компании есть активы, реализация которых позволит получить необходимые средства и произвести страховые выплаты. Думаю, тем, кто уже заявил свои требования, придется подождать от трех до шести месяцев.

Олег Жунусов. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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