Крупнейшая Приморская страховая компания "Защита-Находка" завершает свою деятельность

— Нет. Из 60 человек «Компаньон» берет в штат 25 сотрудников, из них 14 — во Владивостоке, 7 — в Находке и 3 — в Хабаровске. Кроме того, агенты переходят в полном составе. Все, кто пожелает. С переоформлением в филиал штат, полагаю, будет расширен, и мы думаем брать, конечно, в первую очередь тех, кто работал в «Защите-Находка».