БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" возглавил Эдуард Сандлер

Слухи о возможной отставке Сергея Насонова (а в данном случае речь идет именно о ней) ходили давно, но стали явью именно под Новый год. Ставшему у руля клуба Эдуарду Сандлеру предстоитмного работы, в первую очередь в поиске мощного спонсора, иначе все надежды "Спартака-Приморье" сохранить прописку в элите российского баскетбола пойдут прахом. В активе Эдуарда Михайловича есть главное - талант менеджера и умение выстраивать отношения с власть предержащими.