Приморские яхтсмены достойно выступили в регате EUROMED на Мальте

Россия была представлена многочисленным флотом, а честь Приморского края отправились защищать десять юных яхтсменов из детской парусной секции яхт-клуба «Семь футов» и центра парусного спорта «Пасифико» под руководством тренеров Дениса Гайдаенко и Алексея Волошенко. Всего в регате EUROMED принимало участие более 70 гонщиков из 7 стран.