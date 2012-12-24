Приморские яхтсмены достойно выступили в регате EUROMED на Мальте

С 19 по 22 декабря на о. Мальта проходила 13-я регата в классах «Оптимист», «Кадет», «Лазер», «Лазер 4.7» и «RS Feva» – EUROMED International Championship.
Россия была представлена многочисленным флотом, а честь Приморского края отправились защищать десять юных яхтсменов из детской парусной секции яхт-клуба «Семь футов» и центра парусного спорта «Пасифико» под руководством тренеров Дениса Гайдаенко и Алексея Волошенко. Всего в регате EUROMED принимало участие более 70 гонщиков из 7 стран.
Лучшей среди девочек по результатам соревнований стала Мария Кислухина, представительница яхт-клуба «Семь футов». Она показала отличное владение парусом и неизменно хорошие приходы во всех девяти гонках. Маша заняла шестую строчку в итоговой таблице, став, к тому же, первой среди старших яхтсменок!
Мария Истратова, вторая представительница «Семи футов» стала первой среди младших девочек, в общем зачёте заняв 35 место.
Остальные приморские яхтсмены распределили места следующим образом:
Илья Гайдаенко («Семь футов») – 25 место
Леонид Левицкий («Пасифико») – 27 место
Дмитрий Морозов («Семь футов») – 29 место
Леонид Скориков («Пасифико») – 39 место
Елена Обедзинская («Пасифико») – 43 место
Татьяна Сёмкина («Пасифико») – 48 место
Григорий Лукьянов («Семь футов») – 50 место
Илья Полывянный («Семь футов») – 59 место
Первое место регаты также досталось российскому участнику. Победителем Euromed-2012 стал Артём Судаков из Екатеринбурга, сообщила газете "Золотой Рог" пресс-служба яхт-клуба «Семь Футов».