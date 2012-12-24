Владимир Миклушевский вошел в ТОП-50 медиа-рейтинга российских персон 2012 года

Напомним, что основой для построения рейтинга является МедиаИндекс «Медиалогии». При расчете учитываются несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений, пишет пресс-служба администрации Приморского края.