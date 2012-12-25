Игры для android: их виды и особенности

На сегодняшний день игры для android представлены в столь широком ассортименте, что подсчитать их точное количество не представляется возможным. К тому же, каждый день появляются все новые, оснащенные разнообразными особенностями и спецэффектами. Игры, доступные для скачивания и установки на мобильных устройствах в зависимости от жанра делятся на следующие группы: