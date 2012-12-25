На Дальнем Востоке открыто движение по новому Кузнецовскому тоннелю

Сдача в эксплуатацию нового тоннеля и железнодорожного обхода Кузнецовского перевала позволяет увеличить провозную способность в этом направлении до 19,4 млн тонн грузов. До начала реализации проекта реконструкции пропускная способность этого участка составляла 12 млн тонн в год. К началу 2012 года она была увеличена до 16,5 млн тонн в год. осле завершения всего проекта реконструкции в 2016 году провозная способность участка может достичь 35,5 млн тонн в год.