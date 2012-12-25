zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке появились "Елки в кроссовках"

25 декабря 2012, 12:00
Во Владивостоке в спортивном комплексе "Чемпион" прошел общегородской фитнес-марафон. Более 200 участников соревновались в выносливости, точности и правильности исполнения движений. По итогам марафона были определены мисс и мистер "Елка в кроссовках".

Во Владивостоке в спортивном комплексе «Чемпион» прошел общегородской фитнес-марафон. Более 200 участников соревновались в выносливости, точности и правильности исполнения движений. По итогам марафона были определены мисс и мистер «Елка в кроссовках».

Подобные мероприятия уже стали доброй традицией, которую привил владивостокцам ВГУЭС. Несколько раз в год любители фитнеса и аэробики собираются вместе, чтобы определить лучших. В этот раз марафон был приурочен к наступающему Новому году и получил название «Елка в кроссовках».

Около трех часов участники непрерывно соревновались в умении быстро запоминать движения и правильно их исполнять. Но сложнее всего дался силовой комплекс, после которого жюри определило финалистов.

«В целом мероприятие очень интересное. Я не знала, что у нас в городе столько любителей фитнеса. Но конечно на силовом комплексе руки подкашивались от такого количества отжиманий. Мышцы на ногах до сих пор не чувствую после прыжков», - делится призер фитнес-марафона Елена.

В каждой возрастной группе были определены победители, занявшие первое, второе и третье место, а также мисс и мистер «Елка в кроссовках». А каждый из финалистов стал участником беспроигрышной лотереи. Таким образом, никто из финалистов не ушел домой без подарков.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА, газета «Золотой Рог».

#Новости#Новый год#С Новым годом!#Знай наших!#Приморье#Спорт
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56