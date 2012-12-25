Во Владивостоке появились "Елки в кроссовках"

«В целом мероприятие очень интересное. Я не знала, что у нас в городе столько любителей фитнеса. Но конечно на силовом комплексе руки подкашивались от такого количества отжиманий. Мышцы на ногах до сих пор не чувствую после прыжков», - делится призер фитнес-марафона Елена.