Андрей Пушкарев: Мне мало слышать фразы-лозунги: Дальний Восток нам нужен! Я еще хочу услышать - зачем?

На днях разговаривал с одним китайским бизнесменом, который поделился своими мыслями о российском мироустройстве. «Нам бы такой город, как Владивосток, и через лет пять-семь здесь был бы второй Гонконг», - разоткровенничался он, сразу оговорившись, что ни о какой, даже гипотетической, экспансии речи не идет. И добавил: «Стремительный рост экономики Китая стал возможен только после того, как пекинская власть начала делиться полномочиями с регионами. В частности, почти два десятка городов получили статус особых территорий федерального подчинения. И правила игры в этих городах отличаются от общекитайских. Их изменили с учетом местной специфики. А центральная власть должна лишь следить, чтобы все там делалось по закону. Поправляя тех, кто ошибся, и карая тех, кто проворовался. У вас же таким особым городом, да и то с оговорками, является лишь Москва. А в такой стране, как Россия, таких центров должно быть как минимум 30, а лучше 50. И в их числе - обязательно Владивосток».