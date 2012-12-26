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Андрей Пушкарев: Мне мало слышать фразы-лозунги: Дальний Восток нам нужен! Я еще хочу услышать - зачем?

26 декабря 2012, 23:18
Результат 2012 года ошеломляющий – за год несколько десятков компаний, составляющих становой хребет местной промышленности, стали безвестными филиалами столичных бизнес-структур со всеми вытекающими. Налогами...

Что это было? Ждали. Готовились. Скептически, правда, при этом нудили. Но, тем не менее, втайне надеялись, что «жисть» станет другой. Ну, не Гонконг какой, конечно, но все же. И вот завершается один из самых значимых, чего уж там, годов в истории Владивостока и окрестностей, а к декабрю не осталось даже слабенького послевкусия от грандиозного действа.

Я не о мостах, дорогах, гранитных мостовых, и диковинных в наших краях доселе сооружениях, называемых «очистные», и тому подобное. За это всем сопричастным к великой стройке огромнейшее спасибо! А как здорово было по мостам гулять и по автобанам нежданным гонять. Я думаю, мало кто не согласится со мной, что 2012-й в нашем регионе прошел под знаком саммита АТЭС. Да и пара годов, чего уж там, до этого – тоже. Красота! Владивосток реально стал другим.

Но лишь внешне. Ни одной, скажем так, структурной проблемы территории ни в период подготовки к саммиту, ни в ходе его решено не было. За неожиданным преображением города и отчасти региона, по большому счету, не стоит ничего, кроме счастливой для Владивостока «указиловки» сверху. Эдакий разовый щедрый дар, который никак не привязан к социально-экономическим потребностям и уж тем более перспективам территории. О газовых и нефтяных трубах разговор особый, тут, понимаете ли, геополитика.

Конечно, наивно было бы надеяться, что саммит поможет решить многие проблемы, но все же… К примеру, «ЗР», как деловому изданию, больше всего интересно, что стало после саммита с бизнесом. А ничего. Совсем ничего. Мы как были, так и остались со всеми проблемами, которые считали острейшими и до саммита. Регион ни на йоту не стал более привлекательным для инвесторов. Здесь по-прежнему мучительно трудно открывать предприятия, получать землю, что-то строить... Вдумайтесь, бизнесу подключиться к электросетям у нас стоит в 72 раза дороже, чем, например, в Австралии! Это данные из официальной «Российской газеты». Грузы иностранных компаний, между прочим, готовых налаживать у нас производство, на границе порой стоят по нескольку месяцев! Про взятки, откаты, рейдеров и прочие проблемы уже умолчим, как хронические и пока неизлечимые.

Или возьмите злосчастную проблему оттока населения. Мы, например, из своего коллектива и в этом саммитовском году отрядили в столицу на ПМЖ очередной десант. А, как показывают только официальные данные Приморскстата, в 2012-м, который должен стать годом надежд, отток населения из края вырос аж на 22%. Не иначе как катастрофой эти цифры я бы и не назвал. И что делать? А ничего, раз даже на самом верху решили сделать Москву резиновой.

Да что там население, в уходящем году и сама сугубо дальневосточная экономика продолжала нещадно скукоживаться. «ЗР» недавно составил традиционный рейтинг крупнейших компаний региона. Результат просто ошеломляющий – за год несколько десятков компаний, составляющих становой хребет местной промышленности, стали безвестными филиалами столичных бизнес-структур со всеми вытекающими. Прежде всего, вытекающими из наших краев и областей налогами.

Автору этих строк довелось быть на достаточно непубличной встрече с первым вице-премьером Игорем ШУВАЛОВЫМ, который, как известно, курирует наш регион. Игорь Иванович заявил, что правительство, дескать, дало Приморью многое и теперь дело самой территории - двигать вперед. Согласен, очень многое в территориях зависит от местного руководства. Многое, но еще больше вопросов в нашей стране по-прежнему решается исключительно в столице. Трудно найти аналоги стран, где центральная власть столь тотально вмешивается в дела чуть ли не каждой деревни или даже отдельных компаний.

На днях разговаривал с одним китайским бизнесменом, который поделился своими мыслями о российском мироустройстве. «Нам бы такой город, как Владивосток, и через лет пять-семь здесь был бы второй Гонконг», - разоткровенничался он, сразу оговорившись, что ни о какой, даже гипотетической, экспансии речи не идет. И добавил: «Стремительный рост экономики Китая стал возможен только после того, как пекинская власть начала делиться полномочиями с регионами. В частности, почти два десятка городов получили статус особых территорий федерального подчинения. И правила игры в этих городах отличаются от общекитайских. Их изменили с учетом местной специфики. А центральная власть должна лишь следить, чтобы все там делалось по закону. Поправляя тех, кто ошибся, и карая тех, кто проворовался. У вас же таким особым городом, да и то с оговорками, является лишь Москва. А в такой стране, как Россия, таких центров должно быть как минимум 30, а лучше 50. И в их числе - обязательно Владивосток».

Конечно, было бы необъективным умалчивать тот факт, что Дальнему Востоку федеральная власть уделяет гораздо большее внимание, чем когда бы то ни было в новейшей истории страны. Но региону нужны не только понимание, что о нем помнят, и разовые, пусть и щедрейшие, подарки. Для начала нам, дальневосточникам, нужно хотя бы осознание того, что мы не только проблемный отшиб, из которого лучше стремглав бежать. Мне мало слышать фразы-лозунги: Дальний Восток нам нужен! Я еще хочу услышать зачем? С этими далеко не свежими установками и завершим 2012-й. Год, который мы все так ждали… Теперь, вот, будем надеяться на 2013-й. Как же без этого.

Поэтому удачи нам всем в новом 2013 году! Пусть хоть чертова дюжина лет третьего тысячелетия нам поможет.

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор газеты "Золотой Рог".

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