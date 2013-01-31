zr.media
ГлавноеВсе новости

60 тысяч инвалидных колясок соберут на базе АвтоВАЗа в Тольятти

31 января 2013, 14:48
Производство инвалидных колясок на базе бывших мощностей "АвтоВАЗа" в 2013 году планируется увеличить почти на 50%, до 60 тысяч единиц в год, сообщил журналистам генеральный директор группы компаний "ОТТО БОКК Россия" Оливер Якоби.
Сюжет
В России

Производство инвалидных колясок на базе бывших мощностей "АвтоВАЗа" в 2013 году планируется увеличить почти на 50%, до 60 тысяч единиц в год, сообщил журналистам генеральный директор группы компаний "ОТТО БОКК Россия" Оливер Якоби.

Вице-премьер Ольга Голодец в среду в рамках визита в Самарскую область посетила сборочное производство ОТТО БОКК, которое расположено в Тольятти. "В 2012 году было произведено и реализовано 41 тысяча инвалидных колясок. В этом году планируется произвести 60 тысяч колясок", — сказал Якоби.

Они были направлены в 67 регионов России. Во всех этих регионах компания ОТТО БОКК открыла сервисные центры. В настоящее время компания производит 180 модификаций кресел-колясок, отличающихся размерами, оснащением, имеющих индивидуальные настройки.

Якоби отметил, что производство, запущенное в 2011 году, выведено на полную мощность. Компания рассматривает вопрос о расширении модельного ряда продукции.

Концерн ОТТО БОКК, главный офис которого находится в Германии, работает в 140 странах.

В 2011 году Минздравсоцразвития и правительство Самарской области совместно с "АвтоВАЗом" договорились об открытии производства современных кресел-колясок на базе бывших производственных мощностей автоконцерна, сообщило РИА "Новости".

#Новости#АвтоВАЗ#В России#Общество
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56