60 тысяч инвалидных колясок соберут на базе АвтоВАЗа в Тольятти

Производство инвалидных колясок на базе бывших мощностей "АвтоВАЗа" в 2013 году планируется увеличить почти на 50%, до 60 тысяч единиц в год, сообщил журналистам генеральный директор группы компаний "ОТТО БОКК Россия" Оливер Якоби.
Вице-премьер Ольга Голодец в среду в рамках визита в Самарскую область посетила сборочное производство ОТТО БОКК, которое расположено в Тольятти. "В 2012 году было произведено и реализовано 41 тысяча инвалидных колясок. В этом году планируется произвести 60 тысяч колясок", — сказал Якоби.
Они были направлены в 67 регионов России. Во всех этих регионах компания ОТТО БОКК открыла сервисные центры. В настоящее время компания производит 180 модификаций кресел-колясок, отличающихся размерами, оснащением, имеющих индивидуальные настройки.
Якоби отметил, что производство, запущенное в 2011 году, выведено на полную мощность. Компания рассматривает вопрос о расширении модельного ряда продукции.
Концерн ОТТО БОКК, главный офис которого находится в Германии, работает в 140 странах.
В 2011 году Минздравсоцразвития и правительство Самарской области совместно с "АвтоВАЗом" договорились об открытии производства современных кресел-колясок на базе бывших производственных мощностей автоконцерна, сообщило РИА "Новости".