60 тысяч инвалидных колясок соберут на базе АвтоВАЗа в Тольятти

Вице-премьер Ольга Голодец в среду в рамках визита в Самарскую область посетила сборочное производство ОТТО БОКК, которое расположено в Тольятти. "В 2012 году было произведено и реализовано 41 тысяча инвалидных колясок. В этом году планируется произвести 60 тысяч колясок", — сказал Якоби.