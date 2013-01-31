Собственники Большого ГУМа во Владивостоке ищут финансирование на реконструкцию исторического здания

Напомним, что 15 ноября 2012 года был введен в эксплуатацию после окончания производства работ по капитальному ремонту и реконструкции здания торгово-развлекательный центр "Малый ГУМ". Кредиты на реконструкцию предоставили Примсоцбанк и Сбербанк. В частности, Владивосток посетил Рамчандра ХАЧИВАДА, директор московского офиса компании Chapman Taylor, мирового лидера в области планирования городского пространства.