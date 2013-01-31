Собственники Большого ГУМа во Владивостоке ищут финансирование на реконструкцию исторического здания

Вопрос о принятии решения по финансированию реконструкции здания "Большого ГУМа" был включен в повестку дня последнего заседания совета директоров ОАО "Торговый дом Владивостокский ГУМ" (владеет двумя основными комплексами зданий Большой ГУМ и Малый ГУМ во Владивостоке, а также шестью магазинами по ул. Светланской и ул. Суханова).
Напомним, что 15 ноября 2012 года был введен в эксплуатацию после окончания производства работ по капитальному ремонту и реконструкции здания торгово-развлекательный центр "Малый ГУМ". Кредиты на реконструкцию предоставили Примсоцбанк и Сбербанк. В частности, Владивосток посетил Рамчандра ХАЧИВАДА, директор московского офиса компании Chapman Taylor, мирового лидера в области планирования городского пространства.
Перед потенциальными проектировщиками была поставлена задача модернизации торгового дома с учетом прилегающей дворовой территории. Как видим, сейчас дело дошло до конкретного финансирования.
ЗАО "ФейрСток" (Владивосток) владеет 84,6016% акций ОАО "Торговый дом Владивостокский ГУМ", член совета директоров Сергей МАЛЫШЕНКО - 4,3358%.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.