"Мечел" выкупает долю En+ в "Порту Ванино", сделку фондируют партнеры

Ранее менеджмент компании заявил, что "Мечел" участвовал в аукционе в составе консорциума российских и иностранных инвесторов, договорившись с ними о недолговом фондировании сделки при условии, что управление портом останется за ним. Группа пока не раскрывает своих партнеров; в рыночных слухах чаще всего фигурируют корейские (в частности, Posco, с которой у "Мечела" есть совместные проекты) и китайские компании.