БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" начнет четвертьфинал Кубка России на выезде в Нижнем Новгороде

Напомним, что год назад "Спартак-Приморье" уже обыграл "Нижний Новгород" на этой же стадии Кубка. Одержав победы в двух матчах четвертьфинальной серии 80:73 и 77:74 (на снимке эпизод из того матча), "Спартак-Приморье" впервые в своей истории вышел в полуфинал и завоевал в итоге серебряные медали. Сейчас в составе "Нижнего Новгорода" играет один из лидеров того "Спартака-Приморье" Евгений БАБУРИН.