zr.media
ГлавноеВсе новости

БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" начнет четвертьфинал Кубка России на выезде в Нижнем Новгороде

4 февраля 2013, 19:02
Первый матч четвертьфинальной серии Кубка России против БК "Нижний Новгород" "Спартак-Приморье" проведет на выезде в Нижнем Новогороде 28 февраля, ответная игра состоится во Владивостоке 12 марта. Победитель четвертьфинальной серии и обладатель путевки в "Финал четырех" Кубка России определится по сумме двух матчей.

Первый матч четвертьфинальной серии Кубка России против БК "Нижний Новгород" "Спартак-Приморье" проведет на выезде в Нижнем Новогороде 28 февраля, ответная игра состоится во Владивостоке 12 марта. Победитель четвертьфинальной серии и обладатель путевки в "Финал четырех" Кубка России определится по сумме двух матчей.

Как сообщил "Золотому Рогу" генеральный менеджер БК "Спартак-Приморье": Эдуард САНДЛЕР, в случае выхода в финал Кубка России приморский клуб будет претендовать на его проведение во Владивостоке.

Напомним, что год назад "Спартак-Приморье" уже обыграл "Нижний Новгород" на этой же стадии Кубка. Одержав победы в двух матчах четвертьфинальной серии 80:73 и 77:74 (на снимке эпизод из того матча), "Спартак-Приморье" впервые в своей истории вышел в полуфинал и завоевал в итоге серебряные медали. Сейчас в составе "Нижнего Новгорода" играет один из лидеров того "Спартака-Приморье" Евгений БАБУРИН.

Остальные пары 1/4 финала Кубка России:

"Красные Крылья" (Самара) - "Рязань" (Рязань) "Спартак" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург) "Енисей" (Красноярск) - "Университет-Югра" (Сургут).

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото spartakbasket.ru

#Новости#Знай наших!#Владивосток#Спорт
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56