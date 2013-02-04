Никифоров: "Налог на перемещение" граждан в сотовых сетях на территории России пора отменить

По информации Никифорова, в закон также будет введено понятие спама, то есть массовых рассылок по сетям связи различного рода сообщений рекламного и информационного характера третьими лицами, не имеющими никаких отношений ни с операторами связи, ни с их абонентами. "Законом будет определено, что такие сообщения нельзя направлять абонентам связи без их прямо выраженного согласия на получение. Это нововведение даст право операторам связи блокировать источник спам-рассылки, чего сейчас они не имеют права делать, если не доказан какой-либо материальный или другой предусмотренный законодательством вред от этой рассылки", — заключил министр.