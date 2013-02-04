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Никифоров: "Налог на перемещение" граждан в сотовых сетях на территории России пора отменить

4 февраля 2013, 16:02
Минкомсвязи России рассматривает поправки в закон о связи, отменяющие понятие национального роуминга в сетях сотовой связи и запрещающие сбор платы с абонента за его использование
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Связь

Минкомсвязи России рассматривает поправки в закон о связи, отменяющие понятие национального роуминга в сетях сотовой связи и запрещающие сбор платы с абонента за его использование, сообщил глава ведомства Николай Никифоров, сообщают РИА "Новости". "После принятия этой поправки сотовый абонент, находясь в сети своего оператора за пределами "домашнего" региона, будет платить за услуги по местным тарифам, а не с дополнительной оплатой за услугу "национального роуминга". Этот "налог на перемещение" граждан в сотовых сетях на территории России пора отменить", — сказал Никифоров в интервью газете "Известия".

По его словам, поправки, разрабатываемые Минкомсвязи, предусматривают появление требований к операторам связи предоставлять услуги с надлежащим качеством. "Ранее понятия качества в законе не было. Детали о том, какие параметры качества должны обеспечиваться операторами, будут прописаны не в законе, а в подзаконных актах к нему, но сам принцип в новой редакции закона появится", — подчеркнул он.

По информации Никифорова, в закон также будет введено понятие спама, то есть массовых рассылок по сетям связи различного рода сообщений рекламного и информационного характера третьими лицами, не имеющими никаких отношений ни с операторами связи, ни с их абонентами. "Законом будет определено, что такие сообщения нельзя направлять абонентам связи без их прямо выраженного согласия на получение. Это нововведение даст право операторам связи блокировать источник спам-рассылки, чего сейчас они не имеют права делать, если не доказан какой-либо материальный или другой предусмотренный законодательством вред от этой рассылки", — заключил министр.

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