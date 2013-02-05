10 февраля в Арсеньеве стартует краевой этап "Лыжни России"

Лыжня России - гонка на протяжении десятилетий – с 1982 года - объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта.
В этом году 71 регион Российской Федерации заявил о готовности принять участие в грандиозном спортивном празднике. Центральный старт по традиции будет дан в подмосковном городе Яхрома. В Приморье центром проведения «Лыжни России» традиционно станет город Арсеньев. Сюда вновь приедут лыжники из других городов и районов края. Предполагается, что на старт выйдут около 5 тыс. участников. Соревнования будут проходить на двух спортивных базах – «Салют» и «Бодрость». Состоятся забеги на 5 и 10 км, а также ВИП-забег на 2 014 метров – в честь зимней олимпиады, которая пройдет в 2014 году в Сочи.
В лыжных гонках могут принять участие все желающие. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, ветераны спорта. Победителей «Лыжни России» ждут медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта РФ. Специальным призом будут отмечены самый юный и самый опытный (старший по возрасту) участник гонки. По сумме результатов на дистанциях будет награждена самая результативная семья.
Регистрация участников проходит в спортивных школах «Полет», «Юность», в управлении спорта и молодежной политики администрации Арсеньева до 18 часов 9 февраля, а также в день проведения соревнований. При себе необходимо иметь паспорт, детям – свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, справку о допуске от врача.
Татьяна КУРОЧКИНА.
Газета "Золотой Рог", Приморский край.