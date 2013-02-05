10 февраля в Арсеньеве стартует краевой этап "Лыжни России"

В этом году 71 регион Российской Федерации заявил о готовности принять участие в грандиозном спортивном празднике. Центральный старт по традиции будет дан в подмосковном городе Яхрома. В Приморье центром проведения «Лыжни России» традиционно станет город Арсеньев. Сюда вновь приедут лыжники из других городов и районов края. Предполагается, что на старт выйдут около 5 тыс. участников. Соревнования будут проходить на двух спортивных базах – «Салют» и «Бодрость». Состоятся забеги на 5 и 10 км, а также ВИП-забег на 2 014 метров – в честь зимней олимпиады, которая пройдет в 2014 году в Сочи.