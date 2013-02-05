Бензин активно облегчает кошельки автовладельцев Приморского края

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за 2012 год оптовые цены на бензин выросли на 3,5%. В январе розничные цены подросли на 1%, дизтопливо в среднем подорожало на 1,6%, сообщил Росстат. Таким образом, несмотря на повышение акциза на топливо класса «Евро-3», в рознице стоимость бензина растет лишь немного быстрее индекса потребительских цен, который с начала года увеличился на 0,8%. Минэнерго отмечает, что ситуация с топливом в России стабильна, несмотря на переход на оборот нефтепродуктов класса не ниже евро-3. Бензины имеются на всех АЗС страны, в том числе АИ-95. Средняя по стране цена на 92-й бензин у независимых производителей - 28,82 рубля за литр, 95-й - 30,98 рубля за литр, дизельное топливо зимнее - 32,15 рубля.