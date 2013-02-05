Бензин активно облегчает кошельки автовладельцев Приморского края

Операторам топливного рынка в Приморском крае приходится выкручиваться между рентабельностью и спросом.
Начало 2013 года ознаменовалось очередным повышением цен на АЗС Приморья. При этом, считают эксперты, повышение цен, по крайней мере, в оптовом звене, еще впереди - с началом весны условно начинается сезон высокого спроса. В сложившейся ситуации участники топливного рынка в Приморском крае ищут способы минимизировать потери. Одной из инициатив является создание Общественного совета по развитию конкуренции на рынке нефтепродуктов Приморского края по примеру Экспертного совета при Федеральной антимонопольной службе. Участники рынка полагают, что сообща легче решать растущие как снежный ком проблемы.
В совет также будут входить представители законодательной власти, контролирующих органов, общественных организаций и СМИ. Решение об этом было принято на круглом столе «О прогнозах на рынке нефтепродуктов Приморского края на 2013 год», прошедшем в Приморском управлении ФАС (УФАС) России.
Эксперты «РИА Рейтинг» составили список стран с самым дорогим топливом. На начало 2013 года первое место занимала нефтедобывающая Норвегия. Там стоимость 95-го бензина в пересчете на российские рубли в среднем составляет 77 рублей 30 копеек за литр. В число лидеров рейтинга на начало 2013 года вошли также испытывающая экономические проблемы Италия - 69,7 рубля за литр бензина - и одна из ведущих нефтеперерабатывающих стран Европы - Нидерланды - 69 рублей за литр бензина. В Дании, Греции и Швеции цены примерно одинаковые - около 67 рублей за литр. Замыкает рейтинг Беларусь, где цены на бензин регулируются государством. По оценкам экспертов «РИА Рейтинг», литр 95-го бензина в начале 2013 года в Беларуси стоил в пересчете на российские рубли 27,4 рубля. Россия занимает 30-е место в рейтинге цен на топливо. По росту цен в 2012 году Россия вышла на седьмое место.
Издержки прошлого года
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), за 2012 год оптовые цены на бензин выросли на 3,5%. В январе розничные цены подросли на 1%, дизтопливо в среднем подорожало на 1,6%, сообщил Росстат. Таким образом, несмотря на повышение акциза на топливо класса «Евро-3», в рознице стоимость бензина растет лишь немного быстрее индекса потребительских цен, который с начала года увеличился на 0,8%. Минэнерго отмечает, что ситуация с топливом в России стабильна, несмотря на переход на оборот нефтепродуктов класса не ниже евро-3. Бензины имеются на всех АЗС страны, в том числе АИ-95. Средняя по стране цена на 92-й бензин у независимых производителей - 28,82 рубля за литр, 95-й - 30,98 рубля за литр, дизельное топливо зимнее - 32,15 рубля.
Российский топливный союз связывает повышение розничных цен на топливо в начале этого года со сдерживанием их повышения в прошлом году. По оценке главы союза Евгения АРКУШИ, в 2012 году цены на бензин выросли на 6-7%, на дизельное топливо - примерно на 13%. При этом инфляция составила около 6%, а повышение акцизов - порядка 7%. Аркуша отметил, что с учетом этих факторов в прошлом году ожидалось более значительное увеличение розничной стоимости топлива. «Недобор роста цен за счет административного давления в прошлом году мы ощущаем сейчас», - отметил он. Для сравнения, в 2011 году цены на бензин выросли на 13-14%.
Прежде всего рост стоимости топлива объясняется плановым увеличением акцизов с начала года в среднем на рубль, говорит аналитик «ИФД-Капитала» Виталий КРЮКОВ. Пока оно коснулось только «Евро-3», но ценообразование на рынке происходит на основе стоимости именно этого вида топлива, поясняет аналитик. Кроме того, в 2012 году нефтекомпании довольно долго сдерживали рост цен на нефтепродукты, особенно заметно это было весной во время выборов.
Кто есть кто
По данным Приморского УФАС, в Приморье на начало 2011 года насчитывалась 301 АЗС, в том числе 107 станций ОАО «Приморнефтепродукт» (Владивосток, сбытовая «дочка» НК «Альянс») и 28 станций 4-го филиала ООО «РН-Востокнефтепродукт» (Хабаровск, сбытовая «дочка» НК «Роснефть»). Розничную реализацию автомобильных бензинов и дизельного топлива с АЗС в Приморском крае в 2009 году осуществляли 102 хозяйствующих субъекта, в начале 2011 года - 114 хозяйствующих субъектов.
«Приморнефтепродукт» и «РН-Востокнефтепродукт» являются «дочками» так называемых вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), которые осуществляют деятельность на всех сегментах рынка: добыча и переработка нефти, хранение, оптовая, мелкооптовая и розничная реализация нефтепродуктов. Крупнейшим независимым игроком в Приморье является ООО «АльфаВладОйл» (сеть АЗС Benzo).
Особенностью топливного рынка Приморья является отсутствие на территории региона нефтеперерабатывающих заводов, и все нефтепродукты завозятся в край исключительно из других регионов. Основные поставки нефтепродуктов в Приморский край осуществляются преимущественно из Хабаровского края, Иркутской области, также частично из Красноярского края и Омской области.
На территории Хабаровского края расположены два нефтеперерабатывающих завода, принадлежащих соответственно ОАО НК «Роснефть» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ», Комсомольск-на-Амуре) и ОАО НК «Альянс» (ОАО «Хабаровский НПЗ», Хабаровск).
Мощность переработки Комсомольского НПЗ составляет 8 млн тонн нефти в год. Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока, в том числе в Приморский край. Поставки осуществляются через дочернее общество ОАО НК «Роснефть» - ООО «РН-Востокнефтепродукт».Комсомольский НПЗ перерабатывает западносибирскую нефть, которая поставляется по системе трубопроводов АК «Транснефть» до узловых станций Уяр (неподалеку от Красноярска) и Зуй (рядом с Ангарском) и далее железнодорожным транспортом. Также завод перерабатывает нефть, добываемую на остове Сахалин и поставляемую на предприятие по нефтепроводу Оха - Комсомольск-на-Амуре.
Мощность переработки Хабаровского НПЗ составляет 4,35 млн тонн нефти в год. Выработанная продукция реализуется сбытовыми предприятиями ОАО НК «Альянс» потребителям Хабаровского и Приморского краев, Амурской, Магаданской, Камчатской областей.
На территории Иркутской области расположен нефтеперерабатывающий завод ОАО НК «Роснефть» (ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», Ангарск) мощностью 11 млн тонн нефти в год. Завод перерабатывает западносибирскую нефть, поставляемую по системе трубопроводов АК «Транснефть», и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, играя важную роль в нефтепродуктообеспечении Сибири и Дальнего Востока.
На территории Красноярского края расположен нефтеперерабатывающий завод ОАО НК «Роснефть» (ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод» Восточной нефтяной компании), мощность переработки которого составляет 7 млн тонн нефти в год. На территории Омской области расположен НПЗ ОАО «Газпромнефть» (ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ»), установленная мощность которого составляет 20 млн тонн нефти в год.
Произведенные нефтеперерабатывающими заводами нефтепродукты поставляются в Приморский край преимущественно по железной дороге.
Акциз составляет около 20% в стоимости бензина
В соответствии с действующим законодательством цены на нефтепродукты не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются продавцами исходя из складывающейся на рынке конъюнктуры (спроса и предложения), отмечают в Приморском УФАС.
Цена устанавливается продавцом нефтепродуктов исходя из фактических затрат на добычу нефти, ее транспортировку до нефтеперерабатывающего завода, переработку на нефтеперегонных заводах, транспортировку продуктов перегонки, компенсацию затрат оптовых и розничных продавцов (коммерческие, управленческие расходы - издержки обращения). Кроме того, в цену топлива включаются налоги и прибыль предприятия.
Антимонопольный орган привел в качестве примера основных составляющих цены бензина ОАО «Приморнефтепродукт»:
- нефть для переработки (примерно 40,6% от цены);
- транспортные расходы по доставке нефти до НПЗ (около 15,3%);
- переработка на НПЗ (около 7,3%);
- транспортировка в Приморский край (3,7%, см. таблицу);
- акциз (около 19,6%)
Операторы балансируют на грани рентабельности
«На сегодняшний день рентабельность предприятия составляет всего 0,14%. Прежде всего из-за сокращения продаж на розничном направлении. Со второй половины 2011 года розничное направление работает в убыток и перекрывается за счет других направлений», - пояснил положение дел генеральный директор ОАО «Приморнефтепродукт» Дмитрий МАСЛОВСКИЙ.
«По нашим расчетам, сегодня цена 92-го бензина производства Хабаровского НПЗ для «Приморнефтепродукта» исходя из затрат (то есть, цена, при которой «Приморнефтепродукт» будет работать «в ноль» по рознице) применительно к 5-му классу должна быть не менее 32,80 рубля за литр, для 3-го класса – уже 35,30 рубля за литр», - сообщил «ЗР» руководитель пресс-службы НК «Альянс» Андрей РУМЯНЦЕВ.
Отметим, что в последнее время «Альянс» вынужден докупать бензины для покрытия спроса на АЗС, в том числе классов «4» и «3».
Другие участники рынка солидарны с коллегами. Все компании испытывают те или иные проблемы, и ресурсы у каждой компании небезграничны, особенно у так называемых независимых игроков. Чуть проще приходится сбытам нефтяного гиганта.
«Мы всегда находились на нижней планке ценового коридора. Одерживаем и пытаемся проводить сдерживающую социально ответственную политику в области ценообразования. Пообещать, что цены не будут расти, - это безответственно. Все будет развиваться в соответствии с общими рыночными тенденциями», - заявил и.о. директора филиала №4 ООО «РН-Востокнефтепродукт» Андрей СЛИЗКОВ.
А тенденции таковы, что цены в России на топливо в дальнейшем будут расти. Причиной этого станет ряд факторов, в том числе повышение акцизов (с 1 января 2013 года - на топливо стандарта евро-3 и ниже, с 1 июля - на евро-4 и евро-5). Рост акцизов в январе должен был привести к росту розницы примерно на 1,7 рубля.
На этот год запланировано повышение акцизов для формирования дорожных фондов. «Тем более у Минфина аппетиты есть и на большее, поскольку потребности дорожного хозяйства нуждаются в финансовых ресурсах. А откуда их брать? Планируется, что за счет бензина как-то. Не исключено, что эти акцизы еще будут пересмотрены в сторону увеличения. И мы фактически через бензин профинансируем строительство и содержание дорог», - рассуждает исполнительный директор Российского топливного союза Григорий СЕРГИЕНКО.
Олег КЛИМЕНКО.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.