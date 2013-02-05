Госкорпорация будет поднимать бескрайние просторы Дальнего Востока

Чиновники вновь ищут способы ускорить экономическое и социальное развитие Сибири и Дальнего Востока. Теоретически, именно ими должно прирастать богатство страны, но практически перейти от слов к делу пока не получается. Не удается решить, кто и как именно должен поднимать бескрайние просторы Якутии и Приморья: государство обещает направить в регион огромные ресурсы, поэтому чиновники до сих пор ожесточенно спорят между собой и делят эти еще не полученные деньги.