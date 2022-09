Госкорпорация будет поднимать бескрайние просторы Дальнего Востока

Автономная некоммерческая организация «Государственная компания развития Сибири и Дальнего Востока» (non-profit organization «State Company for Development of Siberia and the Far East») будет управлять проектами на территории 12 субъектов страны: Бурятия, Якутия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.