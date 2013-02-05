Госкорпорация будет поднимать бескрайние просторы Дальнего Востока

Чиновники вновь ищут способы ускорить экономическое и социальное развитие Сибири и Дальнего Востока. Теоретически, именно ими должно прирастать богатство страны, но практически перейти от слов к делу пока не получается. Не удается решить, кто и как именно должен поднимать бескрайние просторы Якутии и Приморья: государство обещает направить в регион огромные ресурсы, поэтому чиновники до сих пор ожесточенно спорят между собой и делят эти еще не полученные деньги.
По данным «Финмаркета», этим управляющим может стать специальная компания развития с широчайшими полномочиями и правами собственности на все неосвоенные богатства Дальнего Востока, от идеи создания которой вроде бы отказались в прошлом году.
В начале 2012 года Сергей Шойгу предложил премьеру и кандидату в президенты Владимиру Путину создать государственную корпорацию развития Сибири и Дальнего Востока.
Правительство после долгих обсуждений в прошлом году от этой инициативы все же отказалось. Ее главным противником выступил Минфин. Министр финансов Антон Силуанов жестко раскритиковал саму возможность создания очередной госкорпорации с «неясными целями и функциями», которая к тому же, по его мнению, могла спровоцировать возникновение себе подобных и в других проблемных регионах страны.
Вместо госкорпорации в новом правительстве появилась отдельное ведомство – Министерство по развитию Дальнего Востока.
Но в ноябре на заседании президиума Госсовета президент Владимир Путин раскритиковал его работу и велел правительству вновь проработать вопрос о создании отдельной компании для развития региона.
Правительство, в свою очередь, поручило министерствам до 25 февраля представить свои предложения и замечания по вопросу развития региона.
На прошлой неделе Минэкономразвития направило доклад премьеру Дмитрию Медведеву, в котором предлагает ответственным исполнителем планов по развитию Дальнего Востока сделать Минрегион и учредить специальную компанию с особым статусом.
К докладу Минэкономразвития приложен проект закона «О развитии Сибири и Дальнего Востока» , предполагающий создание особого института развития для региона – новой госкомпании:
Автономная некоммерческая организация «Государственная компания развития Сибири и Дальнего Востока» (non-profit organization «State Company for Development of Siberia and the Far East») будет управлять проектами на территории 12 субъектов страны: Бурятия, Якутия, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
Базироваться компания будет во Владивостоке, подчиняться должна напрямую президенту, назначать гендиректора и совет директоров также будет глава государства. Гендиректор имеет право выступать с инициативами и присутствовать на заседаниях правительства.
Госкомпания будет отвечать за достижение показателей Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 г., участвовать в государственных и частно-государственных проектах и программах и выступать заказчиком от лица государства, оказывать содействие в подготовке, финансировании и реализации проектов и внешнеторговых контрактов российских экспортеров;
Для региона будет создан список приоритетных инвестпроектов в сфере добычи полезных ископаемых, машино- и судостроении, нефте- и газохимии, лесной промышленности, ЖКХ и рыбопереработке. Госкомпания составит по заявкам перечень приоритетных проектов, а набсовет его утвердит.
Специальное налогообложение или льготы в законопроекте не предусмотрены. Но в пояснительной записке к нему указано, что в закон еще будут включены поручения президента по особому налоговому режиму для Дальнего Востока.
Участники приоритетных проектов могут потерять свой статус, если нарушают условия соглашения или сами отказываются от участия.
Госкомпания получит без конкурсных процедур право пользования всеми недрами. Это право она сможет вносить в капитал образованных ОАО.
Инвестор получает право пользоваться землей в течение 50 лет по умолчанию. При этом собственник земли права собственности не лишается, но он не может чинить препятствия инвесторам в доступе к этому участку.
Решение о том, пускать ли на землю инвестора будет принимать не сам ее собственник, а местная администрация по заявлению инвестора. Собственник заключает с инвестором договор и получает деньги за пользование землей строго по рыночной стоимости – 5 % от цены участка. Государство предоставляет свои участки за 2 недели без торгов.
Госкомпания сможет открывать свои филиалы и представительства по всей стране и за рубежом, а также отправлять своих сотрудников на работу в иностранных государствах в составе дипмиссии (расходы лягут на плечи посольств и консульств).
Иностранцы смогут получать высшее и среднее профессиональное образование на Дальнем Востоке, а после получить вид на жительство. Через три года работы и проживания приезжему дадут гражданство.
Те россияне, которые переедут на Дальний Восток на ПМЖ, получат оплату билетов к месту переезда и «подъемные» в зависимости от региона.
Госкомпания подлежит ликвидации через 25 лет после ее создания, а ее имущество будет возвращено в бюджет.
Какую юридическую форму получит этот институт развития, до конца не ясно. В документах Миэкономразвития он именуется то как госкорпорация, то как госкомпания. В министерстве «Финмаркету» пояснили, что рассматриваются оба варианта – на выбор правительства, а они готовы работать с любой из выбранных форм.
Минрегион, МЧС, Росрыболовства проект закона уже согласовали. Замечания поступили от Минприроды, Минтранса и ФМС. Минфин традиционно не поддержал предложение «в части финансового обеспечения деятельности госкомпании», пишет РИА "Новый Регион".