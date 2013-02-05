Хабаровский край и ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" подписали первый договор о сотрудничестве

Со своей стороны правительство края, согласно сообщению его пресс-центра, будет способствовать реализации программ «ОАК», окажет содействие в подготовке квалифицированных кадров, их закреплении на территории края, обеспечении жильем. В этом направлении уже есть конкретные шаги. В Комсомольске-на-Амуре ведется строительство дома для работников КнААПО. Жилищная программа финансируется в рамках государственно-частного партнерства – деньги вкладывает краевой бюджет, авиационное предприятие и сами будущие новоселы.