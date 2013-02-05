Исследование океана как элемент научно-производственного кластера в Приморском крае

Валентина МАТВИЕНКО ознакомилась с уникальными разработками приморских ученых. Она осмотрела экспозицию нового инженерного центра и провела совещание с руководством Института проблем морских технологий ДВО РАН.
Директор Института проблем морских технологий ДВО РАН Леонид НАУМОВ сообщил, что сегодня центр готов изготавливать аппараты на отечественной базе. При этом производство приморских «батискафов», согласно проекту, дешевле иностранных в 10 раз.
- Потенциал ДВФУ и ДВО РАН позволяет создать в Приморском крае кластер, который может стать серьезной составляющей освоения региона, - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Спикер Совета Федерации также отметила, что разработки ученых ДВО РАН полезны и в гражданских целях. Они дают возможность исследовать океан по всем аспектам, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
- Эти технологии дадут возможность развить целый кластер. Главный приоритет производства в том, что оно больше не будет штучным, как раньше, а станет массовым, - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Валентина Матвиенко рассказала, что вместе с делегацией Совета Федерации во Владивосток приехал заместитель министра обороны РФ Олег ОСТАПЕНКО. В дни проведения Парламентского форума он изучил работу военных предприятий Приморского края, которые способны выпускать современную продукцию оборонного и гражданского назначения, готовы участвовать в выпуске продукции для модернизации нашей армии.
Юрий РОГОВ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.