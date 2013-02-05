Приморские медики намерены требовать встречи с губернатором

Как сообщил порталу VladMedicina один из сопредседателей профсоюза «Действие» (всего их трое, еще двое представляют Москву и Ижевск), лидер профсоюза работников скорой помощи Иваново Эдуард КАЛЯМАНОВ, «мы выступаем против стандартизации медицины, поскольку многие врачи будут думать о том, как зарабатывать хорошие деньги, а не как лечить пациента. К сожалению, в Нацмедпалате на нас пока не обращают внимания, поэтому будем обходиться собственными силами».