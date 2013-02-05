Валентина Матвиенко разрешила депутатам Приморья "драться в кабинетах"

У композитора Давида ТУХМАНОВА есть песня со словами: «В каждой строчке только точки после буквы «л»…» В ней нет и намека на восток, но называется она «Восточная песня». Она точно хорошо известна российским участникам Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) – учитывая их возраст, песня пришлась на расцвет их молодости. Так вот, все, что наговорено на форуме после буквы «л», свидетельствует о том, что к восточным территориям проявляется большое, хоть и запоздалое внимание.