Валентина Матвиенко во Владивостоке высказала свою обеспокоенность "обезлюживанием региона"

«За ушко, да на солнышко». О руководителях приморской компании, которые, якобы, управляют ею, сидя на Канарах. Обсуждая проблему горнопромышленной компании в п. Восток, где, как ей доложили, стоит вопрос о закрытии предприятия (что оказалось не совсем так), Валентина Ивановна даже ввернула словечко, за публикацию которого «Золотому Рогу» пришлось бы, по новому закону Госдумы о ненормативной лексике, платить штраф...