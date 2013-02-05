Вычеты на второго и последующих детей будут увеличены

Поправками в статью 218 части второй Налогового кодекса РФ ежемесячный налоговый вычет для налогоплательщиков-родителей и усыновителей предлагается установить в следующих размерах: 1,4 тыс. рублей - на первого ребенка; 2 тыс. рублей - на второго ребенка; 4 тыс. рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 12 тыс. рублей - на каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также ребенка-учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося инвалидом I или II группы.