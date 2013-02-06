Приморцы собирают миллионы рублей для спасения больных детей, а власть молчит

Истории Проши и Саши заставляют нас искать прямые ответы на прямые вопросы. Для того чтобы помочь другим детям, умирающим сегодня в крае от онкологии и других болячек, из-за того что суммы за лечение неподъемны. Для того чтобы наконец-то «прооперировать» этот давно назревший нарыв, а не просто «помазать мазью», на короткое время приостановив его рост. Мы должны это сделать для тех, кто борется за своих детей сегодня и кому придется это делать завтра (никто не знает, в чьи еще двери постучится та же нейробластома – бич маленьких детей). Жизнь ребенка может зависеть от чего угодно, но только не от количества денежных знаков у его родителей.