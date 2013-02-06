Приморцы собирают миллионы рублей для спасения больных детей, а власть молчит

Маленькие владивостокцы Проша ПИСАЧЕВ и Саша МАРЧЕНКО еще совсем недавно были известны лишь ограниченному кругу родных и знакомых. Сегодня за них переживает и борется огромное количество людей – живущих в крае, покинувших его пределы, и даже тех, кто никогда не был в Приморье, но не смог остаться равнодушным, узнав о недетских проблемах, свалившихся на этих малышей и их родителей. «ЗР» рассказывал об обоих в интернет-версии www.zrpress.ru.
Проше – два и десять, Саше – пять. У обоих тяжелейшая онкология: у Проши – рабдомиосаркома эмбриональная, у Саши – нейробластома. При этом оба мальчишки – настоящие мужички. Бойцы по натуре. Как и их родители, которые не раскисают, мобилизовались сами и поддерживают детей.
Осенью портал «Владмама» вышел с беспрецедентной для Приморья акцией – были объявлены сборы средств сразу пятерым детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Деньги собрали. В пятерке этих детей был и Саша Марченко, которому местная медицина, к сожалению, не давала благоприятных прогнозов. Малыша отправили в Сингапур. Первый бой Саша выиграл, перенеся тяжелейшую операцию, шесть блоков химиотерапии, тотальное облучение, мегадозную химию и трансплантацию стволовых клеток (ТКМ). Рак отступил, но для окончательной победы требуется иммунотерапия в одной из клиник Германии. Курс стоит 120 тыс. евро (около 6,5 млн рублей), требуется предоплата. А терапия должна начаться не позже 14 апреля. На момент подписания номера в печать собрано около 205 тыс. рублей.
Прошин диагноз требует 15 млн рублей, из которых на сегодня собрано 2 млн. Обе семьи, их друзья и родные выложились по полной. Прошины родители выставили на продажу квартиру и машину, но вырученных денег все равно не хватит. А в Сашиной семье есть еще двое маленьких детей, младшей из которых не исполнилось и года.
Истории этих малышей заставили нас всех встряхнуться. И обнажили чисто человеческие проблемы. И карты, на которые поступали средства, взламывались, несмотря на предупреждения кураторов сборов о том, что все деньги мгновенно переводятся на другие, незасвеченные счета. И реакция людей порой была неоднозначной – достаточно почитать многочисленные форумы.
Но все же неравнодушных к чужой беде оказалось куда больше. Помимо собственно сборов, прошло несколько благотворительных сэйлов во Владивостоке, Артеме и Уссурийске. Очередной пройдет в приморской столице 16 февраля. И это здорово. Но на энтузиазме рядовых владивостокцев долго не продержаться.
Хочется верить в то, что 21,5 млн рублей, требующихся этим детям, мы обязательно соберем – всем миром. Ведь и правда: «Тысячи свечей можно зажечь от одной, и ее жизнь не станет короче. И счастья не становится меньше, если ты им делишься». (Банковские реквизиты для помощи этим детям легко найти в материалах о них на www.zrpress.ru либо в соответствующих ветках форума портала «Владмама»).
Вопрос в другом. Насколько еще хватит наших возможностей и нашего энтузиазма? Только в Приморском краевом детском онкогематологическом центре на учете состоит около 250 детей с диагнозом «рак». А ведь есть еще и пациенты с другими заболеваниями. Безусловно, многим оказывается достойная и квалифицированная помощь на территории края, немало тех, кто получает ее, в т.ч. по квотам, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и других городах. Но число тех, кому не могут помочь в России и кто судорожно хватается за любую возможность спасти своего ребенка, тоже растет.
Практически на всех форумах, посвященных этим и другим детям, одни и те же вопросы: куда смотрит государство, почему не помогают благотворительные фонды, что должен – и должен ли? – в таких случаях делать бизнес, в рамках популярного понятия «соцответственность», сколько можно перекладывать глобальные проблемы на плечи рядовых приморцев, насколько оправданны баснословные счета, выставляемые зарубежными клиниками, и есть ли альтернатива?
Истории Проши и Саши заставляют нас искать прямые ответы на прямые вопросы. Для того чтобы помочь другим детям, умирающим сегодня в крае от онкологии и других болячек, из-за того что суммы за лечение неподъемны. Для того чтобы наконец-то «прооперировать» этот давно назревший нарыв, а не просто «помазать мазью», на короткое время приостановив его рост. Мы должны это сделать для тех, кто борется за своих детей сегодня и кому придется это делать завтра (никто не знает, в чьи еще двери постучится та же нейробластома – бич маленьких детей). Жизнь ребенка может зависеть от чего угодно, но только не от количества денежных знаков у его родителей.
«ЗР» приглашает к разговору за круглым столом руководителей благотворительных фондов, работающих на территории Приморского края, представителей городского и краевого здравоохранения, медицинского туризма, страховых компаний - всех заинтересованных сторон. Мероприятие состоится 12 февраля 2013 года. Заявить об участии можно по тел.: (423) 245-03-98, 270-45-23.
Татьяна СУШЕНЦОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.