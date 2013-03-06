С днем победы, женщины!

О чем говорят мужчины? Даже сидя в ресторане на 31-м этаже сеульского отеля «о пяти звездах» после трудной конференции по инвестициям? Да понятно, о чем - об этом и кино сняли. Первый тост, конечно, за них, за родимые – за инвестиции. Этикет, понимаете ли, дело превыше всего и все такое. А потом… Сидим мы, значит, с корейскими мужиками. Типа, разные такие. Менталитет. Культура. История. Окружающая среда. В общем, много чего разного. А, поди ж ты, пара-тройка бокальчиков настоящего французского шардоне, урожая какого-то там удачного года (это мне ценители сказали: я-то делю все вина на сладкие и противные), и уже поднимаем тост за присутствующих здесь... Присутствующие глазки потупили, закокетничали: что вы, что вы… А мы что? Мы нормальные особи мужского пола. И о женщинах имеем совершенно четкое представление. В смысле, понимаем, кто они такие и зачем нужны. Нет, мы, естественно, вынуждены притворяться, что верим в миф о том, что в каждой женщине есть какая-то загадка. Но на деле никаких особых тайн здесь не наблюдаем. Созданы вы, милые дамы, из наших ребер. Вот и скажите, что тут загадочного? Что мы, своих ребер не знаем?.. А вот знаете ли вы сами себя, уважаемые во всех смыслах, наши женщины? Не уверен. Вот и корейские наши собуты…, э-э-э, собеседники пригорюнились да разоткровенничались. Дескать, баба корейская уже не та пошла. Курит! Выпивает (мягко говоря)! За руль чуть ли не со школы садится! В салонах красоты часами пропадает и всякие пластические эксперименты над собой ставит, не спрашивая мнения благоверного! На мужниной шее сидеть не хочет (ну, это вообще беспредел) - карьеру (подумать только!) собственную строит. А если что, так сразу на развод подает! Корейский сильный пол теперь вынужден в поисках реально слабой половины осваивать просторы других азиатских стран. Вьетнама, например, Филиппин и Лаоса. Даже до Узбекистана добрались. А что делать?! Там, поговаривают, женщины – еще женщины… Холодным потом моя спина от всех услышанных корейских ужасов, конечно, не покрылась, но в знак солидарности с говорящими, вернее, стонущими, я поохал и повздыхал. Осторожно заданный вопрос о семейных перспективах в Стране утренней свежести у русских женщин заставил собеседников замолчать, перестать жевать и с немым укором посмотреть на меня. Типа, хватит подкалывать-то. Наши соотечественницы, как выяснилось, тоже уже давненько у корейцев не в фаворе. Хороши, конечно, чертовки, но вот насчет традиционного брака - это не адресу. Причем и российские кореянки вконец испортились. Не так давно одна знакомая семья российских корейцев надумала податься на историческую родину. Их там ждала гарантированная работа, новехонький отдельный коттедж и прочие прелести. Стартанули они, значит. Через полгода встречаем эту самую кореянку во дворе. «Ты как здесь?», - искренне удивляемся. «Да не могу я, русская баба, там жить», - отвечает несостоявшаяся эмигрантка… Не подумайте, русских женщин я корейцам не сдал. И про то, что у нас число курящих представительниц некогда слабого пола вот-вот превысит число курящих мужчин, не сказал. И про то, что у нас женщины в булочную на такси не ездят, а ездят на своих «тойотах» и «ниссанах», не сказал. И про карьерные взлеты наших женщин, которым приходится впрягаться в руководящие вожжи компаний. Промолчал и про то, что многие мои соотечественницы, образно говоря, сами себе рожают, а потом растят детей. И далеко не всегда дело в неудавшихся браках. Как однажды описала суть проблемы одна знакомая бизнесвумен, «очень трудно отчество ребенку подобрать». Вы понимаете, о чем я? Мы, мужчины, им по жизни, выходит, не так уж и нужны! Не стал я всего этого в задушевном разговоре рассказывать. Не то, что это секрет какой, просто под шардоне договорились бы мы до того, что мужикам пора искать другую обитаемую планету. И, похоже, это самый простой выход из ситуации. Но сдается мне, что слишком во многом тут виноваты как раз мы сами – наверное, пока еще сильная, но уже точно не самая лучшая половина человечества. Ну, и что нам, мужикам, остается делать при таком раскладе? Беспробудно пить, стеная о женском бунте на корабле? Однако утверждаю – это только лишний раз докажет растущую на глазах слабость мужчин. А вот немного выпить можно. Но только чуть попозже. Для начала давайте посмотрим на календарь и напомним себе, что через пару дней придет самый «сложный» для мужчин праздник - 8 Марта. Вот тогда и выпьем. Кислючее «Шардоне». Или противное саке. Или что-нибудь покрепче из «русского» алкоассортимента. Выпьем все-таки за женщин: взбунтовавшихся ли кореянок, слишком уверенных ли в себе россиянок или пока еще послушных узбечек… Кому что роднее и ближе.