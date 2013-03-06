В Приморье доля экспорта необработанного леса превысила 75 %

При этом Минпромторг, учитывая присоединение России к ВТО, выступает за повышение ставок вывозных таможенных пошлин на необработанные хвойные лесоматериалы до запретительного уровня в 80%, но не менее €55,2 за 1 куб. м. Сейчас по этим категориями действует экспортная ставка в 25%, но не менее €15 за 1 куб. м. По мнению представителей ведомства, это также помешает экспортерам злоупотреблять при декларировании объемов экспорта. Но основная цель — загрузка отечественных деревообрабатывающих мощностей, которые сейчас востребованы лишь на 51%.