Южнокорейская Air Incheon начала выполнять регулярные грузовые рейсы из Сеула в Южно-Сахалинск

Южнокорейская авиакомпания Air Incheon начала выполнение регулярных грузовых рейсов из Сеула в Южно-Сахалинск. Первый грузовой самолет Boeing737-400SF Air Incheon приземлился в Южно-Сахалинске 5 марта. Борт доставил из Сеула 14 тонн грузов для сахалинских нефтегазовых проектов. После разгрузки в этот же день самолет отправился обратно.
По информации пресс-службы международного аэропорта Южно-Сахалинска , Air Incheon планирует выполнять коммерческие грузовые полеты в Южно-Сахалинск по вторникам и субботам в течение всего текущего года.
Южнокорейский проект грузовых авиаперевозок Air Incheon является стартапом. Авиакомпания базируется в аэропорту Инчхон, планирует специализироваться на выполнении рейсов на российский Дальний Восток, в Японию, Китай и Монголию. Первый самолет Boeing 737-400SF получен 10 февраля 2013 года, а 26 февраля Минтранс Кореи вручил компании сертификат эксплуатанта.
Олег КЛИМЕНКО, ZRPRESS.RU. Владивосток.