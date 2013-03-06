Южнокорейская Air Incheon начала выполнять регулярные грузовые рейсы из Сеула в Южно-Сахалинск

Южнокорейская авиакомпания Air Incheon начала выполнение регулярных грузовых рейсов из Сеула в Южно-Сахалинск. Первый грузовой самолет Boeing737-400SF Air Incheon приземлился в Южно-Сахалинске 5 марта. Борт доставил из Сеула 14 тонн грузов для сахалинских нефтегазовых проектов. После разгрузки в этот же день самолет отправился обратно.