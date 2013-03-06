zr.media
ГлавноеВсе новости

Южнокорейская Air Incheon начала выполнять регулярные грузовые рейсы из Сеула в Южно-Сахалинск

6 марта 2013, 17:12
Первый грузовой самолет Boeing 737-400SF Air Incheon приземлился в Южно-Сахалинске 5 марта.

Южнокорейская авиакомпания Air Incheon начала выполнение регулярных грузовых рейсов из Сеула в Южно-Сахалинск. Первый грузовой самолет Boeing737-400SF Air Incheon приземлился в Южно-Сахалинске 5 марта. Борт доставил из Сеула 14 тонн грузов для сахалинских нефтегазовых проектов. После разгрузки в этот же день самолет отправился обратно.

По информации пресс-службы международного аэропорта Южно-Сахалинска , Air Incheon планирует выполнять коммерческие грузовые полеты в Южно-Сахалинск по вторникам и субботам в течение всего текущего года.

Южнокорейский проект грузовых авиаперевозок Air Incheon является стартапом. Авиакомпания базируется в аэропорту Инчхон, планирует специализироваться на выполнении рейсов на российский Дальний Восток, в Японию, Китай и Монголию. Первый самолет Boeing 737-400SF получен 10 февраля 2013 года, а 26 февраля Минтранс Кореи вручил компании сертификат эксплуатанта.

Олег КЛИМЕНКО, ZRPRESS.RU. Владивосток.

#Новости#Авиакомпания Nordwind#Авиакомпания "Ямал"#Сырьяга Нефтегаз Девелопмент#Авиакомпания#Ямал Нефтегаз#Работа нефтегаз#Южная Корея#Нефтегаз Украины#Ермак Нефтегаз#Нефтегаз-2016#Нефтегаз#Корея#ДТЭК Нефтегаз#Транснефть-Логистика#Северная Корея#Шелл НефтеГаз Девелопмент#Кынско-Часельское нефтегаз#Нефтегаз-2017#Вакансии нефтегаз#Нефтегаз-2018#Выставка Нефтегаз#Эксон Нефтегаз#Обучение нефтегаз#Грузоперевозки#Транспорт#Дальний Восток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56