БАСКЕТБОЛ: Перенесены матчи "Спартака-Приморье" с "Красными Крыльями" и "Триумфом"

Домашний матч "Спартака-Приморье" в чемпионате России ПБЛ с "Красными Крыльями" (Самара) перенесен на 28 марта, на день раньше от запланированной даты. В связи с этим матч "Спартака-Приморье-2" в рамках молодежного чемпионата ПБЛ 28 марта с дублерами "Красных Крыльев" начнется не в 16:00, а в 14:00. 27 марта начало матча в 16:00.

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