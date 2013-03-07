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БАСКЕТБОЛ: Перенесены матчи "Спартака-Приморье" с "Красными Крыльями" и "Триумфом"

7 марта 2013, 19:09
Домашний матч "Спартака-Приморье" в чемпионате России ПБЛ с "Красными Крыльями" (Самара) перенесен на 28 марта, на день раньше от запланированной даты. В связи с этим матч "Спартака-Приморье-2" в рамках молодежного чемпионата ПБЛ 28 марта с дублерами "Красных Крыльев" начнется не в 16:00, а в 14:00. 27 марта начало матча в 16:00.

Домашний матч "Спартака-Приморье" в чемпионате России ПБЛ с "Красными Крыльями" (Самара) перенесен на 28 марта, на день раньше от запланированной даты. В связи с этим матч "Спартака-Приморье-2" в рамках молодежного чемпионата ПБЛ 28 марта с дублерами "Красных Крыльев" начнется не в 16:00, а в 14:00. 27 марта начало матча в 16:00.

Также с 11 апреля на 12 мая перенесен домашний матч "Спартака-Приморье" с подмосковным "Триумфом".

В настоящее время "Спартак-Приморье" занимает 9-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России, опережая аутсайдера "Енисей" на две победы.

Ближайший домашний матч "Спартак-Приморье" проведет 12 марта в рамках Кубка России. В четвертьфинальной серии приморцы будут принимать "Нижний Новгород", начало - в 18:45.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото www.spartakbasket.ru

#Новости#Владивосток#Спорт
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