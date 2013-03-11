Мегафон обеспечит связью завод Hyundai Heavy Industries в Приморье

ОАО "МегаФон" объявило о заключении контракта на предоставление услуг мобильной связи и широкополосного доступа в интернет заводу по производству электротехнического оборудования, построенному южнокорейским концерном Hyundai Heavy Industries в городе Артем (Приморский край).
По условиям контракта "МегаФон" организовал для предприятия канал широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью 50 Мбит/с и предоставил услуги местной (внутризоновой) связи.
Также оператор обеспечил сотрудников завода мобильной связью.
Hyundai Heavy Industries (Южная Корея) 25 января открыла в Артеме завод по производству комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) класса напряжения 110-500 кВ.
Производственная мощность завода в 2013-2014 годах составит 250 ячеек КРУЭ в год, в 2015-2016 годах - 300 ячеек. На полную мощность завод должен выйти в 2017 году - 350 ячеек в год.
В настоящее время в России серийно не выпускаются КРУЭ 220-500 кВ, в связи с чем это оборудование закупается у иностранных производителей.
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.