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Мегафон обеспечит связью завод Hyundai Heavy Industries в Приморье

11 марта 2013, 18:34
ОАО "МегаФон" объявило о заключении контракта на предоставление услуг мобильной связи и широкополосного доступа в интернет заводу по производству электротехнического оборудования, построенному южнокорейским концерном Hyundai Heavy Industries в городе Артем (Приморский край).
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Связь

ОАО "МегаФон" объявило о заключении контракта на предоставление услуг мобильной связи и широкополосного доступа в интернет заводу по производству электротехнического оборудования, построенному южнокорейским концерном Hyundai Heavy Industries в городе Артем (Приморский край).

По условиям контракта "МегаФон" организовал для предприятия канал широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью 50 Мбит/с и предоставил услуги местной (внутризоновой) связи.

Также оператор обеспечил сотрудников завода мобильной связью.

Hyundai Heavy Industries (Южная Корея) 25 января открыла в Артеме завод по производству комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) класса напряжения 110-500 кВ.

Производственная мощность завода в 2013-2014 годах составит 250 ячеек КРУЭ в год, в 2015-2016 годах - 300 ячеек. На полную мощность завод должен выйти в 2017 году - 350 ячеек в год.

В настоящее время в России серийно не выпускаются КРУЭ 220-500 кВ, в связи с чем это оборудование закупается у иностранных производителей.

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

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