zr.media
ГлавноеВсе новости

Во Владивостоке у обманутых дольщиков затеплилась надежда

11 марта 2013, 15:41
Во Владивостоке полиция проводит обыски в офисах компаний-застройщиков, подозреваемых в обмане соинвесторов жилья, сообщает в понедельник УМВД Приморского края.

Во Владивостоке полиция проводит обыски в офисах компаний-застройщиков, подозреваемых в обмане соинвесторов жилья, сообщает в понедельник УМВД Приморского края. Во Владивостоке зарегистрированы 20 строительных компаний, они строят 34 объекта. Как отмечает полиция, "на ряде объектов выявлены признаки, указывающие на возможное наличие состава преступления". Поэтому в офисах компаний и дома у их руководителей проводятся обыски. "В рамках возбужденных уголовных дел полицейскими проводятся проверки финансово-бухгалтерской, строительной и проектной документации. Назначены десятки бухгалтерских и почерковедческих экспертиз. По ряду проблемных объектов проведены строительные экспертизы, длившиеся более 9 месяцев. Истребованы движения по счетам компаний, разрешительная и правоустанавливающая документация", — говорится в сообщении. Чтобы возместить потерпевшим ущерб, некоторые недостроенные объекты арестовали, пишет РИА "Новости". "В настоящее время большинство "проблемных" строительных объектов фактически достроены. Подключены отопление, горячая и холодная вода, электричество. Создаются ТСЖ, ведущие внутренние отделочные работы и благоустройство территории", — следует из пресс-релиза.

#Новости#Главное Управление капитального строительства Тюменской области#IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»#Строительство и ремонт скважин – 2017#Строительства и эксплуатации инфраструктуры#Строительство#Строительство и ремонт скважин#Обманутые дольщики#Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО#Строительство дорог#Департамент строительства ХМАО#Начало строительства#Обыск#Обыски#Долевое строительство#Дизайн и строительство выставочных стендов#Строительство Северного потока#Строительство скважин#Строительство стендов для выставок#Недвижимость#Владивосток#Бизнес
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56