Во Владивостоке у обманутых дольщиков затеплилась надежда

Во Владивостоке полиция проводит обыски в офисах компаний-застройщиков, подозреваемых в обмане соинвесторов жилья, сообщает в понедельник УМВД Приморского края. Во Владивостоке зарегистрированы 20 строительных компаний, они строят 34 объекта. Как отмечает полиция, "на ряде объектов выявлены признаки, указывающие на возможное наличие состава преступления". Поэтому в офисах компаний и дома у их руководителей проводятся обыски. "В рамках возбужденных уголовных дел полицейскими проводятся проверки финансово-бухгалтерской, строительной и проектной документации. Назначены десятки бухгалтерских и почерковедческих экспертиз. По ряду проблемных объектов проведены строительные экспертизы, длившиеся более 9 месяцев. Истребованы движения по счетам компаний, разрешительная и правоустанавливающая документация", — говорится в сообщении. Чтобы возместить потерпевшим ущерб, некоторые недостроенные объекты арестовали, пишет РИА "Новости". "В настоящее время большинство "проблемных" строительных объектов фактически достроены. Подключены отопление, горячая и холодная вода, электричество. Создаются ТСЖ, ведущие внутренние отделочные работы и благоустройство территории", — следует из пресс-релиза.