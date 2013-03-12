Блог "ЗР": Чиновников, похоже, лишили дара речи

Тогда чиновников сразу и в жестах их надо ограничить. Ведь слова легко можно заменить действием, жестом. Не предусмотреть ли запрет молча со скорбным выражением лица протягивать в сторону посетителя руку вверх ладонью. Впрочем, как представляется, это слишком примитивное понимание системы взяточничества. А что если чиновник действительно полагает, что «решить вопрос сложно, но можно», но ничего «такого» при этом не имеет в виду? Тяжело ему так работать… А особо креативные россияне уже предлагают бизнесу начать производство табличек «Что делать?», «Сын поступает», «Хочу на море», «Нет денег – нет решений» и хит сезона «У нас все хорошо, это Вы врете».