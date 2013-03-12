Моряков защитит Конвенция о труде

Особые надежды эксперты возлагают на Конвенцию о труде в морском судоходстве, которая вступает в силу 20 августа 2013 года. Документ, объединивший 70 актов МОТ о трудовых отношениях, устанавливает минимальные требования по всем аспектам условий труда моряков - это занятость, рабочее время и время отдыха, жилые помещения, питание, медицинское и социально-бытовое обслуживание, социальная защита.