В Приморье чиновники разрушили систему подготовки спортсменов и порядок формирования сборных

- Раньше тренер перспективного спортсмена отдавал в училище олимпийского резерва, где тот оттачивал свое мастерство. Наиболее сильные ребята, победившие на краевых соревнованиях, входили в сборную Приморского края, и для них перед ответственными соревнованиями проводили специальные сборы. Их размещали на спортивной базе, где они жили и все время отдавали подготовке к значимым состязаниям. Так формировался настоящий коллектив, настоящая сборная края и значительно повышался уровень самих спортсменов, - вспоминает Вячеслав Ольховский. - Теперь же каждый тренер работает индивидуально. Нет единой системы подготовки спортсменов для сборной края. Сборы не проводятся. Да и сами соревнования на уровне городов и региона проводятся во много раз реже. Все это резко негативно отразилось на качестве подготовки спортсменов. В результате Приморье вынуждено фактически покупать спортсменов в других регионах, а наши приморские ребята остаются без финансирования!