В Приморье чиновники разрушили систему подготовки спортсменов и порядок формирования сборных

Приморский спорт нужно срочно выводить на новый уровень и для этого кардинально менять подходы к нему, утверждают авторитетные специалисты. Причем речь идет вовсе не об увеличении финансирования. Достаточно навести порядок и следить за его соблюдением.
- В Приморье разрушена система подготовки спортсменов и порядок формирования сборных края, - констатирует тренер высшей категории ДЮСШ «Русич» Вячеслав ОЛЬХОВСКИЙ.
Ситуация характерна для всего спорта в Приморье, для всех федераций. В качестве пример можно рассмотреть историю бадминтона.
Бадминтон получил импульс к развитию в Приморье во второй половине 60-х годов XX века. В феврале 1967 года были проведены краевые соревнования сильнейших бадминтонистов, на которых, к слову, первое место занял Вячеслав Ольховский. Энтузиасты стали создавать спортивные секции по всему краю. Регулярно проводились городские и краевые соревнования. Начиная с 1975 года Приморье стало местом регулярных всесоюзных турниров, на которые съезжались сильнейшие спортсмены со всего СССР. Крайспорткомитет открыл училище олимпийского резерва с отделением бадминтона, куда пришли многие выпускники школ. Заработала цепочка подготовки спортсменов на краевом уровне. В 80-90 годы XX столетия приморский бадминтон вышел на спортивные корты стран АТР, что способствовало повышению уровня мастерства приморских спортсменов. Молодежная сборная четыре года подряд выезжала в Китай, Корею, Японию. Но затем администрация края отказалась проводить аналогичную встречу в Приморье, и международное сотрудничество прекратилось. Приморский бадминтон стал сдавать позиции и сейчас переживает далеко не лучшие времена.
- Формально все выглядит хорошо. Чиновникам от спорта есть чем отчитаться. Но победы приморской сборной не являются победой приморских спортсменов. Вот в чем проблема. Победы краевой сборной и показатели для чиновников делают спортсмены из других регионов. Например, такие «звезды» нашей команды, как Валерия СОРОКИНА и Нина ВИСЛОВА, не из Приморья, а из Нижнего Новгорода, - печально замечает Вячеслав Ольховский. - Получается, что мы ради показателей финансируем не приморских ребят, а спортсменов из других регионов.
По мнению авторитетного специалиста, проблема в том, что разрушена система подготовки спортсменов для сборных Приморского края.
- Раньше тренер перспективного спортсмена отдавал в училище олимпийского резерва, где тот оттачивал свое мастерство. Наиболее сильные ребята, победившие на краевых соревнованиях, входили в сборную Приморского края, и для них перед ответственными соревнованиями проводили специальные сборы. Их размещали на спортивной базе, где они жили и все время отдавали подготовке к значимым состязаниям. Так формировался настоящий коллектив, настоящая сборная края и значительно повышался уровень самих спортсменов, - вспоминает Вячеслав Ольховский. - Теперь же каждый тренер работает индивидуально. Нет единой системы подготовки спортсменов для сборной края. Сборы не проводятся. Да и сами соревнования на уровне городов и региона проводятся во много раз реже. Все это резко негативно отразилось на качестве подготовки спортсменов. В результате Приморье вынуждено фактически покупать спортсменов в других регионах, а наши приморские ребята остаются без финансирования!
Финансирование оскудело настолько, что многие спортсмены выезжают на соревнования лишь на деньги родителей. Однако не все имеют возможность оплатить поездку юного дарования и его тренера.
Причем даже те небольшие средства, что выделяются на спорт, распределяются далеко не равномерно и не справедливо, жалуются тренеры. В первую очередь в поездки отправляются спортсмены из секций руководителей спортивных федераций и тренеров, близких к ним.
В некоторых спортивных федерациях Приморья конфликты приобрели столь острую форму, что участники стали обращаться в суд, как, например, это произошло в федерации тхэквондо. Естественно, что проигравшая сторона и ее воспитанники вовсе теряют надежды на получение бюджетных средств, какие бы таланты у них ни появлялись. В результате перспективные спортсмены не могут проявить себя. А Приморье недосчитывается спортивных побед.
Практически не осталось бесплатных секций. Формально, на бумаге они существуют. Под них выделяют бюджетные средства. Только вот по этим бумагам официальная зарплата тренера, например, во Владивостоке, составляет около 6 тыс. рублей в месяц. Понятно, что ни один специалист не будет работать за такую зарплату. И тренеры берут деньги с родителей, оформляя все как спонсорскую помощь. В результате ребятам из бедных и неблагополучных семей вход в спорт фактически закрыт. Хотя именно они являются самыми мотивированными в высоком мастерстве. И пока дети из благополучных и богатых семей раздумывают, надо ли им рвать от напряжения связки, тренироваться до изнеможения, ребята из бедных семей с удовольствием отдают себя спорту.
- Он в спортзале с утра до ночи – вот и результат, - сказал мне как-то известный тренер по тхэквондо из Врангеля. - А он и не хочет идти домой, где пьяный отец всех гоняет.
Пожалуй, только в этом маленьком приморском поселке занятия спортом благодаря поддержке муниципалитета и спонсоров стали по-настоящему бесплатными и доступными для всех желающих. Так эти ребята и результат показали, который удивил всю страну. Молодые спортсмены из крохотного населенного пункта на окраине России заткнули за пояс воспитанников таких мегаполисов, как Москва и Петербург. Объяснение одно - у них мотивация оказалась мощнее. Для них спорт - свет в окошке. И они отдают себя ему до конца, до последней капли. Но в других населенных пунктах Приморья такие ребята не могут попасть в спортивные секции. Пропадают таланты. А Приморье не досчитывается медалей.
Спортивная общественность обрела надежду с приходом к руководству Приморьем Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, который выдвинул интересную идею по созданию общественных советов. Однако в советы «пробралось» много случайных людей. Например, в совете по спорту и физкультуре специалистов можно сосчитать по пальцам одной руки. Понятно, что от такого состава не приходится ожидать глубоких, действительно профессиональных предложений, полагают специалисты.
- Нужен четкий план по развитию каждого вида спорта. Необходимо многократно увеличить количество соревнований, проводимых в крае, и восстановить международные турниры с участием спортсменов из стран АТР. Такие состязания позволят отбирать самых сильных и формировать из них сборную края, для которой, конечно же, нужно возродить специализированные сборы, - утверждает Вячеслав Ольховский. Федерации погрязли в междоусобицах и не могут посмотреть на проблему широко. Взглянуть на вещи по-государственному способны только государственные органы. А инструмент воздействия у них есть. И весьма эффективный - бюджетное финансирование.
«ЗР» приглашает ответственных за спорт чиновников и спортивную общественность к широкому обсуждению поднятых в статье проблем и готов предоставить свои площади для широкой дискуссии.
Олег ЖУНУСОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.