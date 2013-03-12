Во Владивостоке к Тотальному диктанту открыты бесплатные курсы "Русский по пятницам"

Досье: Тотальный диктант - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).