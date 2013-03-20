Студент ДВФУ представит Россию на сурдлимпийских играх

Чемпионат России по плаванию среди глухих и слабослышащих спортсменов прошел в г. Новочебоксарске. Виталий Оботин, студент 3 курса ШИКС ДВФУ, установил на чемпионате три рекорда России.
Виталий Оботин, заслуженный мастер спорта, член сборной России по плаванию среди глухих спортсменов, установил рекорды на дистанциях 1500 и 400 метров вольным стилем, а также 400 метров комплексным плаванием, завоевал золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем и 200 метров комплексным плаванием, сообщает пресс-служба ДВФУ.
На всех указанных дистанциях Виталий получил лицензию, что позволит ему представить Россию на сурдлимпийских играх, которые пройдут в августе 2013 года в г. София (Болгария).
Фото с сайта ДВФУ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.