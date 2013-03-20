Во Владивостоке все желающие смогут проверить свою грамотность

— Если это вопрос о том, зачем тотальный диктант нужен тем, кто приходит его писать, то могу только предположить, что люди хотят проверить себя, свою компетентность, языковую грамотность. Примечательно, что акция стала популярной именно в последние годы, она стала интересна людям и имеет в общественном сознании высокую социальную оценку: наконец-то быть грамотным становится престижным. А нам — организаторам — «Тотальный диктант» нужен для того, чтобы еще раз привлечь внимание массовой аудитории к проблемам языковой грамотности и речевой культуры. Проект имеет и воспитательное значение, так как тексты, которые вся страна пишет под диктовку, наполнены общественно значимым содержанием.